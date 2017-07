DELFI VIDEO | Brent Lepistu: võiduseeria pidi ükskord lõppema

FC Floral katkes täna 15-mänguline võiduseeria Premium liigas, kui linnarivaali Levadiaga lepiti võõral väljakul 0:0 viiki.

Flora kapten Brent Lepistu ei nõustunud küsija arvamusega, et viik maitseb liidermeeskonnale kui võit, arvestades et vahe Levadiaga on endiselt neli punkti.

"Me ei võitnud. Viiki mängisime. Aga arvan, et muretsemiseks pole põhjust. Täna oli võrdne mäng, võime rahul olla. See võiduseeria pidi ükspäev lõppema," sõnas Lepistu.

Flora mängis täna häbenemata kaitsest lähtuvalt ja tundus pigem 0:0 seisu hoidvat. Lepistu sõnul polnud selles midagi harukordset. "Oleme terve hooaja kaitsest lähtuvalt mänginud, eriti suurte vastu. See ei olnud mingi üllatus," ütles ta.

Kuidas mõjusid meeskondade esitustele selja taga olevad rasked euromängud? "Kindlasti mõjusid. Levadial oli väga pikk reis, meil vast isegi raskem mäng. Ka meie ei saanud mängupäeval enne kella 5 öösel magama. Olime võrdses seisus," arvas Lepistu.

Samad meeskonnad on vastamisi juba eeloleval reedel Lilleküla staadionil. "Tuleb hoopis teine mäng. Kodus on muru märg, tempo kiirem, mehed puhanud. Loodetavasti saab ka Sapi (Rauno Sappinen - toim) terveks," lootis Lepistu.