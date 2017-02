FC Flora jalgpalliklubi nimetas algava hooaja eel oma kapteniks 23-aastase poolkaitsja Brent Lepistu, kes võtab selle koorma üle äsja isaks saanud 31-aastaselt Gert Kamsilt.

"Eks see oli väike üllatus mulle endalegi. Gerdil sündis perre uus liige ja tal on hetkel raske periood. Treenerid jõudsid Gerdiga arutades järeldusele, et oleks vaja kaptenikoorem kellelegi teisele üle anda ja arvati, et mina olen selleks õige mees," rääkis Lepistu meeskonna esitlusel Lilleküla staadioni Sportlandi poes.

"See on ka minu jaoks uus kogemus olla meeste satsis kapteni rollis. Arvan, et mul on kõik eeldused selleks olemas ja saan hakkama."

Värske kapteni sõnul on Flora hakanud hollandlasest peatreeneri Arno Pijpersi käe all mängima kaitsvamat jalgpalli, kui seda tehti eelmise juhendaja Argo Arbeiteri ajal.

"Üldjoontes on Arno toonud juurde kõvasti distsipliini. Eelmise peatreeneriga näitasime atraktiivsemat jalgpalli, aga lasime endale otsustavas faasis liiga palju väravaid lüüa. Arnoga on hetkel võetud see suund, et kaitse peab korras olema ja ees peame oma variandid ära lahendama. Kindlasti ma ei ütle, et mängime vähem atraktiivsemat jalgpalli kui eelmisel aastal, kuigi see esmapilgul võib nii tunduda, aga töötame selles suunas, et ka ilusat jalgpalli rahvale pakkuda."