DELFI VIDEO | Arno Pijpers: minu jätkamine sõltub sellest, kas emaga on Hollandis kõik hästi

2017. aasta Eesti meistriks kroonitud FC Flora hollandlasest peatreener Arno Pijpers ei öelnud täna pärast viimase vooru 0:0 viiki FC Levadiaga selge sõnaga, kas jätkab järgmisel aastal samas positsioonis.

"Lähen järgmisel nädalal Hollandisse. Külastan oma perekonda: lapselast, kellele mul on juba väga hea kink olemas, ema... Kui temaga on kõik korras ja ma olen oma vendadega rääkinud, siis otsustan," vastas endine Eesti koondise juhendaja.

Neljandat korda Flora Eesti meistriks tüürinud (enne seda hooaega viimati 2003) Pijpers iseloomustas tänast derbimängu Levadiaga kui kahe treeneri malematši.

"Tänane tulemus näitab, et Levadia on väga hea tiim. Samuti seda, et me tegime neid kuue punktiga edestades väga head tööd. Kui te nägite nende mänge, siis on selge, et neil on vägagi okei tiim. Pidime andma endast kõik, et lõpetada see hooaeg hea tulemusega. Nii see peabki olema, sest me räägime ikkagi hõbedameeskonnast," lausus Pijpers.

"Levadia tahtis mängu enda kontrolli all hoida, nagu ka esimest kodumängu (9. juunil lõppes mäng Kadriorus samuti 0:0 - toim). Nad ei tahtnud väga palju riskida. Me otsustasime, et hoiame siis samuti asja kontrolli all. Eks hiljem näeb, kellel tekib võimalus võita. See oli rohkem nagu malemäng treenerite vahel."

Klubi on Pijpersi jätkamisest huvitatud

Küsimusele, mis tema arvates Levadial sel aastal valesti läks, et nad voor enne lõppu meistritiitli heitluse lõpetama pidid (Flora kindlustas tiitli nädal tagasi Tartu Tammekat võites - toim), vastas Pijpers: "See ei ole minu töö. Ma ei näinud liiga palju nende mänge, mis on kummaline, sest varasemalt tegin ma seda rohkem. Tegime siiski nende kohta hea analüüsi ja teadsime nende nõrku-tugevaid külgi. Nad tegid samuti head tööd, võites peaaegu kõiki. Aga mitte meid."

Flora president Pelle Pohlak ütles eelmisel nädalal intervjuus Eesti Päevalehele, et klubi on Pijpersi jätkamisest huvitatud. "Enne hooaega leppisime kokku, et töötame aastase lepinguga ja järgmine kord räägime hooaja lõpus. Laupäeval seisab ees viimane mäng Levadiaga ja seejärel esmaspäeva hommikul võtame teema üles. Klubina tahaksime tema jätkamist. Vestlus hakkab sealt pihta, kuidas ta ise valmis oleks. Palju sõltub tema perest," rääkis Pohlak.