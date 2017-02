Valitsev Eesti jalgpallimeister Tallinna Infonet alustas uut hooaega superkarikafinaali 5:0 võiduga Tallinna Flora üle.

"Minu jaoks see tiitel midagi erilist ei tähenda. See on tavaline mäng. Vahet pole, kelle vastu mängida, aga kaks väravat on alati hea lüüa. Mul ei olnud mingit erilist motivatsiooni," sõnas veel mullu Floras mänginud Albert Prosa.

