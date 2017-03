Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) korraline üldkogu kinnitas täna ühehääälselt Aivar Pohlaku alaliidu presidendiks järgmiseks neljaks aastaks.

Pohlak ütles Delfile ja Eesti Päevalehele antud intervjuus, et on hetkel kindlasti vähemalt sama motiveeritud kui kümme aastat tagasi esmakordselt presidendiks tõustes.

"Kui väljapoole vahel tundub, et debatti ei ole, siis tegelikult selle ühehäälse toetuse põhjus on just see, et tegelikult on kogu jalgpalli kogukond väga hästi kaasatud. Otsused sünnivad klubide kaasamise kaudu," selgitas Pohlak talle antud ühehäälset toetust.

Pohlak lisas, et tahaks oma ametiajal olla ühel hetkel olukorras, kus Eesti jalgpallikoondis on pääsenud mõnele suurturniirile.

Vaata videointervjuud.