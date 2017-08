DELFI TV ERISAADE | Noort Eesti jalkatalenti noolivad välismaa tippklubid, aga karmid reeglid hoiavad poissi tagasi

Oliver Jürgens on verinoor jalgpalliklubi Nõmme United mängija. Viimased kaks aastat on teda mitmed maailmaklassi akadeemiad kutsunud turniiridele ja testimistele. Pühendunud ja andekat ründajat võiks ees oodata värvikas karjäär tippjalgpallis, ainult et FIFA reeglite järgi ei saa ükski akadeemia temaga lepingut teha enne 16. eluaasta täitumist.

Vaata videost, kuidas noor talent sellise professionaalse limboga toime tuleb!