DELFI TBILISIS | Siim Luts: vahel tuleb ette mänge, kus ei saagi käima

Eesti 0:2 kaotusmängus Gruusia vastu teiseks poolajaks vahetusest sekkunud Siim Luts tõdes, et Eesti jaoks osutus kohtumine väga raskeks.

Millise sõnumiga peatreener Martin Reim Lutsu vaheajal platsile saatis? "Kindlasti pidime juurde panema. Esimene poolaeg käis Gruusia taktikepi all, pidime enda mängu ka rohkem käima ja palli liikuma saama. Me ei suutnud neile esimesel poolajal oma mängu üldse peale suruda, see oli väga raske. Teisel poolajal lasid nad meil võib-olla natuke vabamalt liikuda ja sööta."

"Vahel tulebki ette selliseid mänge, kus ei saagi käima. Just eelmine mäng Armeeniaga läks väga hästi ja suutsime ise domineerida," meenutas Luts.

Mida võtta siit kaasa sügisesteks punktide peale mängudeks? "Kindlasti me suudame kõigiga mängida, selles pole küsimustki. Ise tuleb palliga enesekindlam olla, et tekiks rohkem võimalusi - nendest jääb vajaka. Loodan, et kaitse peab ja ise suudame rohkem domineerida, see toob edu."