DELFI TBILISIS | Pettunud Martin Reim: Gruusia oli meist igas elemendis parem

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tunnistas pärast 0:2 allajäämist Gruusiale, et täna oli vastasmeeskond neist selgelt parem ja sai teenitud võidu.

"Mängu algus, kus me lasime standardolukorrast värava lüüa, jättis suure jälje sellele kohtumisele. Vastane oli meist igas elemendis parem ja me ei saanud ei võistkondlilikult ega individuaalselt olukordades hakkama. Mäng käis liiga kiirelt meie jaoks," sõnas Reim mängu järel.

Peatreener lisas, et vastase tugev pressing tõi kaasa palju praaki. "See oli meeldiv šokk meile, et meid üles äratada ja meelde tuletada, kui kiiresti tänapäeva jalgpalli mängitakse. Ma näiteks nautisin vastaste nr 7 (Jaba Kankava - toim.) mängu keskväljal - ta tegi, mida tahtis. See oli tase, mille poole püüelda," rääkis Reim. "Kindlasti oli tänane hea õppetund meie jaoks."

Teise poolaja lõpus vigastada saanud ja välja vahetatud Mattias Käiti peatrauma kohta ütles Reim, et midagi tõsist õnneks ei ole ja noor mängumees on juba jalgel.