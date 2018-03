DELFI TBILISIS | Kui tõsine on Mattias Käidi peavigastus?

Gruusia ja Eesti maavõistlusmängus oli eestlaste jaoks ärevaks hetkeks teise poolaja keskel toimunud kokkupõrge Mattias Käidi ja vastaste kapteni Jaba Kankava vahel, misjärel Käit välja vahetati.

Kankavaga pead kokku löönud Käit lebas pärast kanderaamiga platsi kõrvale viimist veel mitmeid minuteid murul, enne kui ta aeglaselt istukile tõusis ja rahulikult omal jalal minema jalutas.

"Käit on ilusti jalgel, aga teda tuleb kontrollida," jagas Eesti peatreener Martin Reim esialgset infot. 2Nad lõid pead kokku, tal on peakoksimisega probleeme."

Käidi situatsiooni muudab ohtlikumaks tõsiasi, et 19-aastane poolkaitsja sai alles märtsi alguses Šotimaal mängides peapõrutuse, mis ta ka ühest liigamängust kõrvale jättis. "See on asi, mis mängu juurde käib. Kui ta julgelt mängib, siis selliseid asju juhtub, aga loodan, et kõik on korras," lisas Reim.