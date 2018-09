DELFI SOOMES | Uskumatu fakt: Henrik Ojamaa jaoks oli kohtumine Soomega ajalooline. Tal läks koondises aega 31 mängu, et esimest korda...

See aasta on Ojamaa jaoks Eesti koondises olnud mõneti murranguline - kui suve algul lõi ta Balti turniiri kohtumises Leedu vastu oma esimese värava, siis Soome vastu jõudis ta teise verstapostini, mis paljude teiste mängijate jaoks on suhteliselt igapäevane nähtus - nii uskumatu kui see ka ei tundu, ta sai alles esimest korda koondise eest kirja täismängu!

Varasemas 30 kohtumises oli Ojamaa igal korral (!) kas vahetusest sisse vahetatud või siis algkoosseisus alustamise järel ühel hetkel puhkama võetud. 14 mängus neist kuulus ta algkoosseisu, 16 matšis sekkus vahetusest. Seda kõike kolme erineva peatreeneri - Tarmo Rüütli, Magnus Pehrssoni ja Martin Reimi - käe all.

27-aastane ääremängija oli senise koondisekarjääri jooksul täismängule kõige lähemal viis aastat tagasi kuulsas Hollandi vastu peetud 2:2 viigimängus, kus ta algrivistuses alustamise järel alles kuuendal üleminutil välja vahetati - pärast seda, kui Holland oli Robin van Persie skandaalsest penaltist viigistanud.

Ojamaa head esitused võivad tähendada seda, et Soome vastu kirja saadud täismäng ei pruugi tema jaoks sel aastal koondise eest ainsaks jääda - ees ootavad Rahvuste liiga matšid nii oktoobris kui novembris.