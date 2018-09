DELFI SOOMES | Ragnar Klavan pühapäevasest klubimängust AC Milaniga: raske öelda, kas saan mängida

Matši järel ajakirjanikega vesteldes oli koondise kapten silmnähtavalt morn ning kõndides võis täheldada, et ta pisut lonkab. "Ütleme nii, et on paremaid päevi olnud," vastas ta vigastust puudutanud küsimusele.

Pühapäeval ootab Klavanit koduklubi Cagliariga ees Serie A kohtumine AC Milaniga. Kas eestlane saab seal kaasa teha? "Raske öelda praegu."

Soome vastu tuli küll kaotus, aga Klavani sõnul ei olnud Eesti mäng sugugi lootusetu või kehv. "Kohe kindlasti ei saa sellega leppida. Meeskonnas on sisu ja ei saa öelda, et täna oleks halb päev olnud. Valdasime ka palli kõrgemal ja avasime seetõttu natuke ka liine, aga see oli mängu moodi. Seekord läks nii, järgmine kord võib teisele poole kukkuda."