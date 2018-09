DELFI SOOMES | Konstantin Vassiljev: meie rünnakute lõpetamine oli täna alla igasugust taset

Sarnaselt kolme päeva tagusele kohtumisele Kreekaga sai Eesti kirja napi 0:1 kaotuse. Kuidas Vassiljev neid kahte mängu võrdleb? "Seis oli sarnane. Tänane mäng oli võrdsem kui Kreekaga. Vastased olid ees konkreetsemad ja sellest tuli ka värav. Me küll üritasime ja üritasime, aga kui ma ei eksi, siis isegi väravale ei saanud pihta. Eks siin ole ka objektiivsed põhjused - kahjuks meie ründemängijad kas ei mängi klubides palju või ei löö väravaid, seetõttu on enesekindlust puudu," lahkas 34-aastane maestro.

Tipuründes alustas seekord Henri Anieri asemel Sergei Zenjov. Kas see variant sobis väljakule paremini? "Treenerid hindavad kindlasti seda, aga plaan, mis oli enne mängu, töötas. Mobiilne ja kõrge press andis meile rohkem võimalust palliga mängida ja sundis Soomet pikki sööte andma. Mõnikord olime nendega hädas, aga üldiselt see toimis. Üks apsakas tuli sisse. Olime mängus sees ja kohtumise algus ei olnud see, mis oli Kreeka vastu, kus vastased selgelt domineerisid."

Eesti teenis Soome vastu tohutult palju standardolukordi ning kuigi peatreener Martin Reim Vassiljevi tsenderdusi kiitis, ei suudetud neist korralike pealelöökideni jõuda. Üheksa nurgalööki ning veel ports karistuslööke, aga tulemuseks ikka baranka - ümmargune null.