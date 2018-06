DELFI RIIAS | Totaalses madalseisus Läti uus soomlasest peatreener: Eesti on viimaste aastatega ainult paremaks läinud

Sarnases rütmis on Läti koondis liikunud ka viimastel aastatel üldiselt. Mullu käidi FIFA edetabelis ära oma ajaloo kõige madalamal astmel (148.!), tänaseks on küll pisut kerkitud, ent 139. rida on siiski lätlaste endigi sõnul lausa piinlik. Võrdluseks: Eesti madalhetk saabus FIFA edetabelis kümme aastat tagasi, kui langesime põgusalt 137. kohale.

"Viimastel aastatel ei ole tulemused olnud sellised, mida oleksid mängijad, treenerid, siinne jalgpalliliit ja Läti rahvas oodanud. Meie ülesanne ongi nüüd seda parandada, nii lihtne see ongi," on Paatelainen lootusrikas.

Eesti koondis alustas tänavust Balti turniiri edukalt, alistades Rakveres Leedu 2:0. "Eesti on Läti jaoks väga raske ülesanne. Eestil on hea meeskond, nad on tugevad nii füüsiliselt kui vaimselt. Mängijad mängivad heades klubides ning nad on pärast Leedu alistamist ka täies enesekindlust. Kui viimaseid aastaid vaadata, siis on Eesti iga hooajaga sammu edasi teinud. Meid ootab ees väga raske mäng."