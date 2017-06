DELFI RIIAS | Sergei Zenjov: tahaks karjääri jätkata kuskil, kus saaksin olla koos perega

Eesti 2:1 võitu Läti üle värava ja väravasööduga panustanud Sergei Zenjov loodab, et edukas esinemine vastu suve aitab kaasa ka klubiotsingutele.

"Minu jaoks on oluline, et lõin värava ja andsin väravasöödu. Täna läks kõik hästi!“ rõõmustas Zenjov.

Kaks aasta tagasi, kui Eesti Zenjovi väravatest 2:0 San Marinot võitis, sai 28-aastane ründaja lepingu Aserbaidžaanis. Nüüd loodab Pärnus sündinud mängumees karjääri jätkata kodule lähemal või kohas, kuhu ka pere kaasa saab võtta.

„Nüüd tahaks, et oleks ka perele sobiv koht, sest laps läheb mul lasteada. Tahan, et oleksime koos või siis mõni lähiriik,“ avaldas Zenjov.

Ühtegi vihjet tulevase klubi kohta Zenjov teha ei tahtnud. „Ühtegi konkreetset võimalust – sellist, et lähen kohe lepingut allkirjastama – praegu ei ole. Usun, et saan ilma testimiseta kuhugi. Võimalusi (testima minna) on, aga lihtsalt ei sobi,“ tõdes ta.