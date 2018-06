DELFI RIIAS | Martin Reim enne Balti turniiri otsustavat kohtumist: muidugi tahaks need 80 aasta jutud lõpetada!

Läti koondis tuleb kohtumisele uue peatreeneri Mixu Paatelaineni käe all. "Meil ongi tavaks saanud, et kui Lätti tuleme, siis ei tea midagi, mida oodata!" naeris Reim. "Nali naljaks, eks me natuke muidugi teame. Mängijate kontingent on sama, mõned vahetused ehk on, aga ennustada on kindlasti raske. Formatsioon - Paatelainen ei ole näiteks varem viie kaitsjaga mänginud, aga me ise ka ju alustasime nii, et polnud varem proovinud. Peame silmad lahti hoidma, küsimärke on palju, aga selle võrra saamegi ehk rohkem enda mängule keskenduda."

Poolkaitsja Mattias Käit usub, et Eesti mängu juures saab homme otsustavaks realiseerimine, mis Leedu vastu oli heal tasemel. "Ma arvan, et meil tuleb mängida samamoodi nagu Leedu vastu. Okei - vähem pallikaotusi teha, aga peame mängima kompaktselt ja teha rohkem väravavõimalusi. Meil oli Leedu vastu neli head võimalust, millest realiseerisime kaks - nii hea protsendiga pole meil tükk aega õnnestunud. Kui me samamoodi Läti vastu jätkame, siis on võit meie."