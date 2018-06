DELFI RIIAS | Konstantin Vassiljev oli kaotusmängu järel kriitiline: loodetavasti said nüüd ka treenerid aru, et ma ei ole sel positsioonil kasulik

Konstantin Vassiljev jäi Eesti jalgpallikoondis 0:1 kaotusmängu järel Läti vastu endale omaselt ausaks.

Eesti koondise mängiv legend tegi sedapuhku kaasa kõik 90 minutit, mängides suurema osa ajast tipuründes või nn "valeründaja" kohta, mis ei ole tema loomulik positsioon.

"Proovisin teha kõik, mis sel positsioonil võimalik oli," ohkas Vassiljev. "Lõpus vahetasime veel seal Sergeiga [Zenjov] natuke ära. Nagu olen varemgi öelnud: koondise eest võiksin kas või väravas seista, kui treenerid arvavad, et see võib aidata. Aga treenerid saavad kindlasti aru, et see ei ole minu jaoks kõige parem koht. Üks optsioon see võib olla, aga sellele "üheksa" positsioonile on meil teisi paremaid valikuid."

Kogu karjääri vältel on 33-aastane Vassiljev mänginud keskväljal ja number 10 kohal ning samas kohas näeb ta end hea meelega ka praegu ja tulevikus. "Pean end ikka keskväljameheks, olen seal kogu karjääri mänginud. Ei ole lihtne seal ees mängida, ei ole lihtne, kui pikad pallid tulevad - midagi väga fantastilist peab juhtuma, et me suudaks seal palli endale hoida. Aga see on üks variantidest, mis mingil hetkel võib aidata, miks mitte."

Hooaja lõpus ei saanud Vassiljev Poolas eriti palju mänguaega, aga mehe enda sõnul oli seda arvestades koondisemängudes tema füüsiline vorm isegi üllatavalt korralik. "Ütlen ausalt: ootasin hullemat, just füüsilises mõttes. Suutsin 90 minutit ära mängida ja mulle tundub nii, et suuremat läbikukkumist ei olnud."