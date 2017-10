DELFI PORTUGALIS | Martin Reim vihjas: kolm väravat löönud Tamm teisipäeval algkoosseisu ei kuulu

Eesti jalgpallikoondise peatreeneri Martin Reimi sõnul eelistati Joonas Tamme põhikoosseisus Henri Anierile vastaste kaitsjate omaduste tõttu.

Kolm tabamust skoorinud Tammele jagus Reimil mõistagi kiidusõnu. "Ta oli tubli ja tegi oma plaanitud töö väga hästi. Seda me lootsime talt ja nägime, et tal on selleks väga häid eeldusi. Ta ise ka nautis."

Reimi sõnul tingis Tamme põhikoosseisus Henri Anierile eelistamise vastaste nõrgad kohad kaitses. "Tamm on õhus võimsam ja tugevam. Meie mänguplaan nägi ka ette, et palju palle viia äärtelt tsenderduste kaudu kasti. Teadsime, et Gibraltari kaitsjad ei ole peamängus väga tugevad. Kuna Joonasel on ka kiirust olemas, siis saime ka läbisööte kasutada."

Konstantin Vassiljev vahetati varakult välja tagareievigastuse tõttu. "Ta ise palus vahetust. Rohkem ma ei oska praegu midagi öelda."

Reim vihjas, et teisipäeval Bosnia vastu Tamm ilmselt põhirivistuses ei alusta. "Valikus ta kindlasti on, aga ma arvan, et ta ei alusta põhis. Koormus oleks tal harjumuspäratult suur - keskkaitses kindlasti nii palju liikuma ei pea."

Hoolimata suurest võidust ei jäänud Reim mängu algusega sugugi rahule. Muuhulgas tabasid vastased ka avaminutitel posti. "Mäng oli meil tegelikult Küprose vastu isegi paremini kontrolli all. Valesööte ja kiirustamisi tuli sisse, ettepoole söötes tuleb eksimusi rohkem. Esimesed kümme minutit - ei oskagi öelda, kas mängijatel oli ärevus sees või..."

Mõistagi oli aga positiivseid asju samuti hulgim. "Väga hea meel on aga selle üle, et standarditest suutsime üle pika aja väravaid lüüa, täna tuli neid kohe mitmeid."