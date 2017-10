DELFI PORTUGALIS | Martin Reim avaldas kaks mängijat, kes Gibraltari vastu kindlasti platsile jooksevad

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim avaldas homse Gibraltari vastu peetava MM-valikmängu eel kaks pallurit, kes Eesti poolt kindlasti mängivad, kuid jäi ülejäänud algrivistuse osas mõistatuslikuks.

"Neist 22-st, kes Farosse tulid, on kõik terved ja valmis mängima. Ats Purje ei tulnud laagrisse, väike tagasilöök on Ken Kallaste, kelle osas vaatame täna-homme. Väga hullu ei ole, aga oleme kahevahel," avaldas Reim, kes tõdes, et vastast alahindama Eesti ei lähe.

"Nägime, kuidas Gibraltar mängis Küprose ja teiste vastu. Kui hakkame mõtlema, et tuleb lihtne mäng, siis see kindlasti seda ei tule. Olen kindel, et mängijad on kahe jalaga maa peal. Oleme küll favoriidid, kuid mitte suured-suured-suured favoriidid. Mõistagi üritame võita."

Eesti peaks homme platsile minema selgelt ründavamalt kui viimastes kohtumistes Kreeka ja Küprosega. "Kindlasti läheme ründavamalt kui Kreeka vastu võõrsil, aga väga palju oleneb ka vastasest, kui palju nad rünnata lasevad. Meie idee on initsiatiivi haarata ja rünnakuid organiseerida. Oleme rõhku pannud rohkem palliga mängule, mis ei tähenda, et me teised mänguelemendid oleksime unarusse jätnud. Peame õppima olema favoriidiseisuses, kuigi neid mänge on suhteliselt harva."

Reimil on homse algkoosseisu osas meeldiv dilemma - esimest korda on kolme keskkaitsja koha peale võimalik asetada nii Ragnar Klavan, Karol Mets, Enar Jääger kui Nikita Baranov. "See on meeldivalt raskem valik kui eelmistel kordadel. Annab natuke võimalusi juurde ja sügavust võistkonda. Otsus jäi kokkuvõttes see, mida me alguses arvasime, aga meil on kindlasti ka varust võimalik samaväärne mängija platsile tuua."

Algkoosseisu osas vihjas Reim nii palju, et kaks mängijat, kes temaga koos pressikonverentsil olid - Siim Luts ja Enar Jääger - homme alustavad.

"Seda eelmist ja homset mängu on raske võrrelda," rääkis vasakäär Luts, vaadates tagasi aasta tagusele kodusele 4:0 võidule sama vastase üle. "Ma arvan, et valmistumine selleks mänguks on suhteliselt sarnane. Teame, et meiesugusele meeskonnale midagi lihtsat ei tule. Peame andma endast kõik, et seis tuleks samasugune nagu aasta tagasi."

Enar Jäägeri sõnul tuleb eestlastel olla kannatlik ja tähelepanelik, sest vastased võivad nõelata - Gibraltar on selles valiktsüklis värava löönud nii Kreekale kui kaks korda ka Küprosele. "Nad on kaitsest lähtuvad, väga kompaktsed ja toetuvad vasturünnakutele, mida me ei tohi maha magada. Standardolukordades on nad samuti tugevad, me ei tohi ennast üllatada lasta."

Kas Eesti on võitmiseks valmis? "Peab olema. Midagi lihtsat ei ole. Kui keegi arvab, et midagi tuleb iseenesest, siis tegelikult see kindlasti nii ei ole," lisas Jääger.