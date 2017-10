DELFI PORTUGALIS | Ken Kallaste mängueelne treening piirdus vaid kolme sammuga

Eesti jalgpallikoondise vasakkaitsja Ken Kallaste jättis eestlaste mängueelse treeningu kolme sammu järel pooleli ning homme Gibraltari vastu kaasa ei tee.

Kui koondise peatreener Martin Reim avaldas pressikonverentsil lootust, et Kallaste võib siiski homme platsile tulla, siis mängueelse treeningu esimestel minutitel sai kohe selgeks, et mehe vigastus on siiski piisavalt tõsine, et teda homsest matšist eemal hoida.

Teistest eraldi ning füsioterapeudi ja arsti valvsa silme all trenni alustanud Kallaste jõudis teha vaid paar üksikut jooksusammu, kui haaras oma küljest ja märkis resoluutselt: "Ei-ei. Iga sammuga läheb hullemaks."

Kallaste eemaloleku tõttu alustab Eesti koondise vasakkaitses homme ilmselt kas Dmitri Kruglov või Artur Pikk.