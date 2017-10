DELFI PORTUGALIS | Eesti kübaratrikikangelane Joonas Tamm tühjast staadionist: Eesti liigas oleme ju harjunud!

Eesti jalgpallikoondise eest Gibraltari vastu kübaratriki löönud Joonas Tamme sõnul ei ole tal suurt vahet, kas mängida kaitses või rünnakul.

"Kõik läks perfektselt, kuigi oleks võinud mõne võimaluse veel ära lüüa. Meeskond andis häid sööte!" võttis Tamm oma suure õhtu kokku.

25-aastane palluri jaoks ei olnud algkoosseisus alustamine üllatus, sest sellist varianti oldi viimase nädala jooksul korduvalt harjutanud. "Suhteliselt laagri alguses peatreener ütles, et võib nii minna ja treeningutel oli ka seda näha."

Viimases kolmes koondisemängus on Tamm pallinud ründajana, kuigi on üles antud kaitsjana. Kuidas siis ikkagi selle positsiooniga lood on? "Eks see on treeneri otsustada. Mina võin mõlemat positsiooni mängida - peaasi, et mängida saan."

Kohtumine iseenesest oli mõnevõrra kummaline - enam kui 30 000 inimest mahutaval staadionil märgiti publikuarvuks 712. "Eesti liigas harjunud!" naljatas FC Floras palliv Tamm. "Veidi rohkem võib-olla oli inimesi, aga kisa oli kõvasti. Väga ei pannud seda (tühja staadionit) tähele."

Hoolimata sellest, et mees usaldati mängu mõnevõrra ootamatus kohas - ründajana kohtumises, kus meilt oodati väravaid -, tõdes Tamm, et pingeid tal enne avavilet ei olnud. "Oli just hea, et ei olnud pingeid. Tulin mängu ja andsin endast kõik."