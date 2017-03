Eesti jalgpallikoondis peab täna õhtul 2018. aasta MM-i valiksarjas viienda kohtumise, kui astub kell 19.00 võõrsil vastamisi Küprose meeskonnaga.

Nii Eestil kui Küprosel on hetkel tabelis kolm punkti, millega jagatakse eelviimast kohta. H-alagrupi autsaider Gibraltar, kes mängib täna võõrsil Bosnia ja Hertsegoviinaga, on siiani punktita.

Vooru keskses mängus on vastamisi grupi kaks paremat ehk Belgia (12p) ja Kreeka (10p).

Eesti algkoosseis: Mihkel Aksalu, Taijo Teniste, Nikita Baranov, Ragnar Klavan, Dmitri Kruglov, Karol Mets, Aleksandr Dmitrijev, Mattias Käit, Konstantin Vassiljev, Henrik Ojamaa, Sergei Zenjov.

MM-valikmäng: Küpros - Eesti Raul Ojassaar, Nikosia: Nüüd on soojendusele välja tulnud ka ülejäänud Eesti koondis, kes mängib täna üleni valges. Raul Ojassaar, Nikosia: Eesti fänne peaks tänasele kohtumisele olema tulnud 50 ringis. Raul Ojassaar, Nikosia: Kohale on jõudnud ka Eesti fännid, kes tervitasid soojendusele tulnud väravavahte aplausiga. Raul Ojassaar, Nikosia: Tänase matši peakohtunik on soomlane Ville Nevalainen, kellega Mihkel Aksalu ka eilses trennis viisakusi vahetas. Nevalainen on sealjuures viimases kahes mängus, mida ta vilistanud on, andnud kollase kaardi eestlasele: nädal aega tagasi just nimelt Aksalule, mõni aeg enne seda Ats Purjele.http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-kuprosel-fotod-mihkel-aksalu-kohtus-eesti-koondise-treeningul-ootamatult-vanade-sopradega?id=77665144 Raul Ojassaar, Nikosia: Küprose tänane algrivistus: Raul Ojassaar, Nikosia: https://twitter.com/UEFAcomJohnL/status/845664573420179458 Raul Ojassaar, Nikosia: Staadionilt vaadatuna paistab taamal ka Põhja-Küpros. Türklased on ühe mäenõlva peale ka ülisuure lipu meisterdanud. Raul Ojassaar, Nikosia: Ajakirjanike tänane vaade ülikõrgelt pressitribüünilt: Raul Ojassaar, Nikosia: Käisin eile uudistamas Türgi poolt okupeeritud Põhja-Küprost. Tänane päev algas Nikosias aga uhke paraadiga. Kõigest lähemalt:http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-kuprosel-fotod-kuprose-ja-eesti-mangupaev-on-saareriigis-paraadi-ja-fanfaaridega-rahvuspuha?id=77669210 Raul Ojassaar, Nikosia: Meeldetuletus sellest, millisel staadionil tänane matš toimub: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-kuprosel-fotod-eesti-koondise-mangupaigas-on-hullunud-fannide-elu-raskeks-tehtud?id=77663876 Raul Ojassaar, Nikosia: Tervitused soojast Nikosiast! Küprose ja Eesti MM-valikmängu alguseni on jäänud pisut üle tunni ning paras aeg on siit GSP staadionilt tänase otseblogiga alustada.

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim sõnas eilsel pressikonverentsil, et eeldada on võrdsete vastaste heitlust. Küprose meeskonna tugevusi ja nõrkusi Reim avalikult lahata ei soovinud. "Nendes valikmängudes, mis nad on siiani mänginud, on kindlasti nende tulemused paremad kui meie koondisel. Nad on hästi ründav, tehniline ja kiire võistkond, peame olema selleks valmis ja otsima sealt välja omad võimalused."

Reim kinnitas, et ükski eestlane viiepäevases Kreeka laagris haigeks ei jäänud ja vigastada ei saanud. "Hetkeseisuga on täna kõik väljakul ja valmis treeningut kaasa tegema. Kõik, kes kaasas on, on korras."

Eesti on senistes valikmängudes võitnud Gibraltarit 4:0 ning kaotanud Bosnia ja Hertsegoviinale 0:5, Kreekale 0:2 ja viimati Belgiale koguni 1:8.