Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käit tõdes pärast 0:0 viiki Küprosel, et sinisärgid ei olnud vastaste mänguplaaniks kõige paremini valmis.

"Ma arvan, et see oli aus skoor. Oli meil võimalusi, oli neil võimalusi, Zenjov lõi latti, aga pigem oli see aus skoor," võttis Käit viigimängu kokku. "Jah, Küprosel oli ka päris palju võimalusi väravaid lüüa, aga muidugi on hea, et taga nulli hoidsime. Kahju, et lihtsalt ise ees väravaid ei löönud."

Eriti keeruliseks kujunes Eesti jaoks mängu algus, kui Küpros meie meestel palliga mängida ei lubanud. "Oli tõesti raske mängu üles ehitada. Keegi ei olnud väga valmis selleks, et nad nii kõrgelt pressima tulevad. Kui Karol Mets paariks-viieks minutiks välja pidi minema, siis hakkas meil eriti raske. Küpros sai kontrolli ja enesekindluse kätte, aga kui Mets tagasi tuli, siis me enam-vähem hakkasime ka palliga mängima. Tekkisid ka võimalused, nii Zenjovil ja isegi minul."

18-aastane Fulhami pallur jagas tunnustust ka Eesti poolehoidjatele, kes suurel staadionil küproslased üle laulsid. "Eesti fännid olid kõvema häälega! Suur tänu neile, kes siia tulid."