Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim sõnas enne MM-valikmängu Küprosega, et eeldada on võrdsete vastaste heitlust.

"Hetkeseisuga on täna kõik väljakul ja valmis treeningut kaasa tegema. Kõik, kes kaasas on, on korras," kinnitas Reim, et ükski eestlane viiepäevases Kreeka laagris haigeks ei jäänud ega vigastada ei saanud.

Küprose meeskonna tugevusi ja nõrkusi Reim avalikult lahata ei soovinud. "Nendes valikmängudes, mis nad on siiani mänginud, on kindlasti nende tulemused paremad kui meie koondisel. Nad on hästi ründav, tehniline ja kiire võistkond, peame olema selleks valmis ja otsima sealt välja omad võimalused."

Eestiga on Küprose Reimi kinnitusel vägagi võrreldav tiim. "Eks me enam-vähem ühte rühma kuulume. Kellel on parem päev, see on homses mängus tugevam. Mõlemad oleme võimelised üllatama teiste alagrupikaaslaste vastu, aga seni see õnnestunud pole. Seega peame jõudude vahekorrad omavahel selgeks tegema."

Samas ei olnud Eesti loots nõus oma Küprose ametivennaga, kes nimetas eelseisvat kohtumist valiksarja kõige tähtsamaks. "Ma arvan, et ei - kõik mängud on võrdselt tähtsad."

Reimi käest uuriti ka seda, kas noort Mattias Käiti plaanib ta kasutada kesk- või äärepoolkaitsjana, kuid ka selle küsimuse osas jäi peatreener kidakeelseks. "Mattias Käit on üks kuuest poolkaitsjast, kes meil kaasas on. Ta on tegelikult ju võimeline mängima ka ründes, nii et valikuvariante meil on."