Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim sõnas pärast 0:0 viiki Küprosega, et jääb üldplaanis tulemuse ja mänguga rahule.

Kas 0:0 viik Küprosel on meie jaoks võidetud viigipunkt? "Kui Eesti võõrsilt punkti võidab, siis on ikka võidetud," lausus Reim.

"See kujunes väga taktikaliseks mänguks. Teadsime meie nende tugevusi - et nad läbi äärte üritavad ülekaalu tekitada - ja suutsime enam-vähem selle lukku panna. Samas suutis Küpros ka meie rünnakud neutraliseerida. Kaitsetööga ma jään üldpildis rahule ja nende kontravõimalustega, mis meil tekkisid, aga palli valdamine ja rünnakute ülesehitus, sellega loomulikult rahul ei ole."

Samuti rõhutas Reim, et talle meeldis ka Karol Metsa tegevus, kes kohati viiendaks kaitsjaks langes ning sellega tagaliini pikendas ja tugevdas.

Miks mängis aga Konstantin Vassiljev seekord sisuliselt tipuründajana? "See oli taktikaliselt täpselt Küprose mängijaid ja mänguplaani arvestades tehtud valik. Vassiljev oli see mängija, kes oli küll tipus, aga küsis alla number kümne positsioonile palli. Teadsime, et nende keskkaitsjad on kohmakamad ja tema on see, kes suudab nendes taskutes poolkaitse ja kaitseliini vahel palli küsida," selgitas Reim.

"Zenjov ja Ojamaa, kes olid ääremängijad, pidid seejärel tulema keskele ja olema kaks ründajat. Selle järgi võib öelda, et Vassiljev mängis rünnaku ülesehituse ajal ikkagi number kümne positsioonil."

Vassiljevi sellisel moel kasutamine on Reimi sõnul võimalik valik ka edaspidiseks. "Mina arvan, et kui võistkond oskab mängida erinevaid variante, siis seda tugevam see võistkond on. Me peame tihti olema paindlikud ja arvestama vastase tugevusi-nõrkusi. See on kindlasti üks võimalusi."