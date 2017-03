Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Konstantin Vassiljevi sõnul võivad eestlased Küprosega tehtud 0:0 viigiga rahule jääda.

"Kui alati ei saa võita, siis on oluline vähemalt viik teenida. See oli hästi teenitud punkt," sõnas 32-aastane Vassiljev. "Kui võõrsilt sõidad punktiga ära, siis Eesti koondise jaoks on see alati okei, kui see ei ole San Marino. Meie plaan oli pigem Küprose mängu neutraliseerida ja ma arvan, et realiseerisime selle kenasti ära. Null taga on selle näitaja."

Vassiljev ise tegutses tavapärasest pisut teistsuguses rollis, olles sisuliselt tipuründaja. "Kerge ei olnud kindlasti. Mõned momendid olid sellised, et liiga palju mängisime pikka palli ja oli probleem keskkaitsjatega võidelda," selgitas Bialystoki Jagiellonia äss. "Aga meil tekkisid meie võimalused nii, nagu me planeerisime - mina jäin keskele ja Sergei [Zenjov] ja Henrik [Ojamaa] tegid kiireid jookse kaitsjate taha. Paraku ei õnnestunud väravat lüüa. Kaitses läks nii, nagu plaanisime, palliga mängus on aga asju, mida parandada."

Hoolimata väravata jäämisest on Vassiljevi sõnul hea märk, et Eestil tekkis mitmeid võimalusi. "Meie probleem on see, et meil pole väga palju jalgpallureid, kes löövad oma klubides väravaid. Aga hea on see, et need võimalused tekivad ja see annab lootust, et väravad ühel hetkel ka tulevad."