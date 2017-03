Täna õhtul kohtuvad Nikosias Küprose ja Eesti jalgpallikoondised. Päev saareriigi pealinnas algas aga tavapärasest kordades uhkemalt: Kreeka iseseisvuspäeva puhul toimus uhke paraad, kus läbi kesklinna marssisid sõjaväelased ning koolilapsed.

Paraadi tõttu suleti autodele suur osa kesklinnast ning fanfaaride ja trummide saatel käisid inimhordide eest läbi tuhanded paraadil osalejad.

Hoolimata sellest, et tegu on Kreeka iseseisvuspäevaga, on see ka Küprosel rahvuspüha ning seda tähistatakse äärmiselt innukalt. Kreeka lippe leidub linnapildis isegi enam kui Küprose enda sümboolikat ning seda mitte ainult iseseisvuspäeva puhul. Küprose rahvust kui sellist sisuliselt ei eksisteerigi: on kreeklastest küproslased ja türklastest küproslased, kusjuures omavahel läbi ei käida.

Nikosia kesklinn Mobiilifoto: Raul Ojassaar

Vaen on koguni nii suur, et Küprose saar on tegelikult pooleks "lõigatud" - riigi põhjaosa on juba üle 40 aasta olnud Türgi vägede poolt okupeeritud ning seal elavad türklased. Kahe maailma piir (ning nende vahel olev imeõhuke ÜRO kontrollitav demilitariseeritud neutraalne tsoon) jookseb muuhulgas ka läbi Nikosia kesklinna ning seetõttu avaneb ka turistidel võimalus kümne minutiga jalutada läbi kolme erineva keskkonna.

Nikosia kesklinn Mobiilifoto: Raul Ojassaar

ÜRO demilitariseeritud tsoon asub kohati vaid mõnekümne meetri kaugusel Nikosia vanalinna kohvikutest, restoranidest, lokaalidest ning jalakäijate tänavatest. Küllaltki hektiliselt ja näiliselt suvaliselt jooksvat piiri kahe silma vahele jätta ei ole võimalik: seda piiravad kõrged liivaga täidetud tünnidest moodustatud barrikaadid, kilomeetrite kaupa okastraati ning kurjakuulutavad sildid, mis keelavad igasuguse pildistamise. Ümbritsevate majade fassaadid on siiani kuuliauke täis ning mitmetes puhvertsoonis asuvates hoonetes on siiani alles laskepositsioonid.

Demilitariseeritud tsoon Mobiilifoto: Raul Ojassaar

Okastraadist läbi vaadates paistavad Põhja-Küprose rahvusvaheliselt tunnustamata vabariigi ning Türgi lipud, mošeede minaretid ning mäed.

Demilitariseeritud tsoon läbi laskepositsiooni Mobiilifoto: Raul Ojassaar

Kreeka-meelse Küprose poolelt mitme passikontrolli järel Türgi-meelsele alale jõudes on kontrast meeletu. Lausa automaatselt lähevad ühe ja sama vanalinna tänavad kitsamaks, eluolu vaesemaks, tänavanimed türgikeelseteks ning kreeklaste tööpäevast saab moslemitele reede puhul püha päev. Kohvikud aktsepteerivad lisaks eurodele ka türgi liire ning kogu õhkkond on veidralt rusuvam kui euroliidupoolses linnaosas.

Mošee Põhja-Küprosel Mobiilifoto: Raul Ojassaar

Küpros ja Eesti kohtuvad MM-valikmängus täna õhtul kell 19.00.