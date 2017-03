DELFI KÜPROSEL: FOTOD: Eesti koondise mängupaigas on hullunud fännide elu raskeks tehtud

GSP staadion Nicosias Foto: Raul Ojassaar

Eesti jalgpallikoondis peab homse MM-valikmängu Küprose pealinna Nikosia külje all asuval GSP staadionil, kus on võetud kasutusele küllaltki jõulised meetmed, et vältida pealtvaatajate pääsemist platsile.