Küllaltki võrdsete vastaste heitluses oli võimalusi küll mõlemal poolel, kuid väravani lõpuks ei jõutud. Nii Eesti kui Küpros tabasid korra latti - Eesti poolelt tegi seda avapoolajal Sergei Zenjov.

Mängu üldpildis oli pisut domineerivam kodumeeskond - seda eelkõige Eesti üsnagi ettevaatliku taktika tõttu. Eesti kasutas sealjuures mõneti harjumatut taktikat, kui tavapärane mängujuht Konstantin Vassiljev mängis tipuründes.

Nii Eestil kui Küprosel on hetkel tabelis neli punkti, millega jagatakse eelviimast kohta. H-alagrupi autsaider Gibraltar on siiani punktita. Täna kaotas Gibraltar võõrsil Bosnia ja Hertsegoviinale 0:5.

Küpros - Eesti 0:0 (0:0)

Eesti: Mihkel Aksalu, Taijo Teniste, Nikita Baranov, Ragnar Klavan, Dmitri Kruglov, Karol Mets, Aleksandr Dmitrijev, Mattias Käit, Konstantin Vassiljev (90+1. Henri Anier), Henrik Ojamaa (65. Siim Luts), Sergei Zenjov (78. Janar Toomet).

MM-valikmäng: Küpros - Eesti

Raul Ojassaar, Nikosia: Mäng ongi läbi! Tulemuseks 0:0, mis ei rahulda kumbagi meeskonda, kuid vähemalt mängupildi, taktika ja otsuste põhjal võis Martin Reim küll punkti võiduks lugeda.

Raul Ojassaar, Nikosia: Henri Anier tuleb 90 minuti täitumisel vahetusest Vassiljevi asemele sisse.

Raul Ojassaar, Nikosia: "Me usume, me usume, me usume Eestisse!" kõlab üle staadioni.

Raul Ojassaar, Nikosia: Eestile teisel pool platsi väga kena rünnak - Vassiljevi tsenderdusest saab Teniste peaga löögile, aga pall läheb meetri jagu mööda. Võimalusi on mõlemal tiimil juba parajalt olnud.

Raul Ojassaar, Nikosia: Küpros tabab samuti latti! Paremalt äärelt tulnud tsenderdus kerib väga suure kaarega värava peale ning põrkab latist tagasi mängu! Mihkel Aksalu oli olukorrast täiesti väljas...

Raul Ojassaar, Nikosia: Janar Toomet on Eesti teine vahetusmees - tema asendab Zenjovi, kellel oli täna kolm head võimalust värav lüüa.

Raul Ojassaar, Nikosia: Klavani nigel puude kingib vastastele väga hea võimaluse, aga Mets teeb ülivajaliku blokeeringu. Värav oli juba õhus...

Raul Ojassaar, Nikosia: Mängitud on 74 minutit, väravad endiselt löömata. Ka küproslased on teisel kolmveerandtunnil seni üsna passiivsed olnud.

Raul Ojassaar, Nikosia: Küprose nurgalöögist tuleb väga ohtlik pealöök ning Aksalu püüab selle pantrihüppega.

Raul Ojassaar, Nikosia: Vassiljev saab palli enne vilet mängu panemise eest kollase kaardi.

Raul Ojassaar, Nikosia: Teine poolaeg on Eesti poolt olnud seni natuke kvaliteetsem. Ptüi-ptüi-ptüi.

Raul Ojassaar, Nikosia: Eesti teeb esimese vahetuse: Siim Luts asendab Henrik Ojamaad, kes teisel poolajal jäi pigem nähtamatuks.

Raul Ojassaar, Nikosia: Bosnia on samal ajal Gibraltari vastu juba 4:0 ees.

Raul Ojassaar, Nikosia: Suurepärane püstsööt Klavanilt saatis nüüd Zenjovi löögile, kuid terav pall lendas napilt väravast mööda. Hea märk!

Raul Ojassaar, Nikosia: Küpros paneb palli väravasse, kuid õnneks vilistatakse suluseis!

Raul Ojassaar, Nikosia: Teine poolaeg algas!

Raul Ojassaar, Nikosia: Meeskonnad on tagasi platsil. Vahetusi tehtud ei ole.

Raul Ojassaar, Nikosia: Poolaeg! Ütleme nii, et oli küllaltki kinnine poolaeg. Eesti läks algkoosseisu arvestades üllatavalt ettevaatlikult mängima ning Küprosel ei jäänud palju puudu, et mõnes olukorras skoor avada. Eesti plusspoolele jäi Zenjovi võimalus, kus mees latti tabas, kuid üldiselt oli pilt pigem niru. Ootaks teisel poolajal pisut elavamat, aktiivsemat mängu - Vassiljevi võiks tagasi allapoole tuua, kus ta rohkem palli saaks.

Raul Ojassaar, Nikosia: Küpros vastab aga väga ohtliku pealelöögiga, mis paneb pooled pealtvaatajad juba rõkkama, kuid pall lendas siiski napilt mööda. Mäng on natuke lahtisemaks läinud.

Raul Ojassaar, Nikosia: Eesti on ka nüüd natuke kammitsaist vabanemas. Vassiljev lõikab äärelt sisse ja lööb peale, kuid otse väravavahile kätte. Vähemalt oli üritus väga õige.

Raul Ojassaar, Nikosia: Kostja Vassiljev aktsioonis.

Raul Ojassaar, Nikosia: LATT! Eesti võlub mittemillestki välja väga hea võimaluse ning Zenjov tabab keerulisest asendist värava põiklatti!

Raul Ojassaar, Nikosia: Eesti mängu algus ei ole olnud kõige lubavam. Väga huvitav on ka pärast kuulda Martin Reimi põhjendust sellele, miks on Mattias Käit keskväljal ja Konstantin Vassiljev tipuründes, mitte vastupidi.

Raul Ojassaar, Nikosia: Küpros ründab päris innukalt ning vasakult äärelt tulnud tsenderduse ründamisel Aksalu eksib. Õnneks ei saa võõrustajad kohe löögile.

Raul Ojassaar, Nikosia: Küpros on märksa paremini alustanud ning Mihkel Aksalu on pidanud juba ka kaks tõrjet tegema. Küprose kaks nurgalööki on õnneks möödunud ohutult.

Raul Ojassaar, Nikosia: Bosnia on samal ajal Gibraltari vastu juba juhtima asunud. Kas sealt tuleb suurem saun kui Eesti 1:8 Belgias?

Raul Ojassaar, Nikosia: Staadionil on naljakalt vaikne. Kas kodumeeskonnal fänne ei olegi?

Raul Ojassaar, Nikosia: Eesti formatsioon on vähemalt mängu alguses vaat et 4-3-3, kus Käit on koos Metsa ja Dmitrijeviga keskväljal ning Ojamaa-Vassiljev-Zenjov ründajate kohal.

Raul Ojassaar, Nikosia: Mõnikümmend Eesti fänni skandeerivad Küprose poolehoidjad küll praegu päris tugevalt üle. Nii jätkata!

Raul Ojassaar, Nikosia: Mäng algas!

Raul Ojassaar, Nikosia: Koondised on platsil!

Raul Ojassaar, Nikosia: Meie kohtumisega samal ajal toimub meie valikgrupis veel üks matš - Bosnia võõrustab Gibraltarit. Kell 21.45 alustavad Belgia ja Kreeka.

Raul Ojassaar, Nikosia: Kohtumise alguseni on jäänud nüüd juba vähem kui veerand tundi, kuid kohalikku rahvast on staadionil endiselt vähevõitu. Valikmäng Gibraltariga tõi tribüünidele vaid natuke üle 3000 inimese, kokku mahutab areen üle 22 000 silmapaari.

Raul Ojassaar, Nikosia: Nüüd on soojendusele välja tulnud ka ülejäänud Eesti koondis, kes mängib täna üleni valges.

Raul Ojassaar, Nikosia: Eesti fänne peaks tänasele kohtumisele olema tulnud 50 ringis.

Raul Ojassaar, Nikosia: Kohale on jõudnud ka Eesti fännid, kes tervitasid soojendusele tulnud väravavahte aplausiga.

Raul Ojassaar, Nikosia: Tänase matši peakohtunik on soomlane Ville Nevalainen, kellega Mihkel Aksalu ka eilses trennis viisakusi vahetas. Nevalainen on sealjuures viimases kahes mängus, mida ta vilistanud on, andnud kollase kaardi eestlasele: nädal aega tagasi just nimelt Aksalule, mõni aeg enne seda Ats Purjele.http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-kuprosel-fotod-mihkel-aksalu-kohtus-eesti-koondise-treeningul-ootamatult-vanade-sopradega?id=77665144

Raul Ojassaar, Nikosia: Küprose tänane algrivistus:

Raul Ojassaar, Nikosia: Staadionilt vaadatuna paistab taamal ka Põhja-Küpros. Türklased on ühe mäenõlva peale ka ülisuure lipu meisterdanud.

Raul Ojassaar, Nikosia: Ajakirjanike tänane vaade ülikõrgelt pressitribüünilt:

Raul Ojassaar, Nikosia: Käisin eile uudistamas Türgi poolt okupeeritud Põhja-Küprost. Tänane päev algas Nikosias aga uhke paraadiga. Kõigest lähemalt:http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-kuprosel-fotod-kuprose-ja-eesti-mangupaev-on-saareriigis-paraadi-ja-fanfaaridega-rahvuspuha?id=77669210

Raul Ojassaar, Nikosia: Meeldetuletus sellest, millisel staadionil tänane matš toimub: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-kuprosel-fotod-eesti-koondise-mangupaigas-on-hullunud-fannide-elu-raskeks-tehtud?id=77663876

Raul Ojassaar, Nikosia: Tervitused soojast Nikosiast! Küprose ja Eesti MM-valikmängu alguseni on jäänud pisut üle tunni ning paras aeg on siit GSP staadionilt tänase otseblogiga alustada.