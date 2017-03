Eesti jalgpallikoondis jätkab MM-valiksarja homme õhtul kell 19, kui võõrsil minnakse vastamisi Küprose koondisega.

Küprose peatreeneri Christakis Christoforou sõnul on tema hoolealused tähtsaks matšiks valmis. Alles kolmapäeval võideti sõprusmängus 3:1 Kasahstani. "Kõik mängijad on terved ja valmis. Pärast Kasahstani alistamist oleme enesekindlad ja loodame edukalt jätkata. Peame olema keskendunud, sest tuleb teistsugune matš. Samas oleme optimistlikud, et suudame võita."

Kohtumist Eestiga peab Christoforou valiksarjas sisuliselt kõige tähtsamaks. "See on nagu finaal, aga selliselt valmistume kõigiks mängudeks. Meil on olnud ebaõnne, et me pole suutnud eelmistest mängudest rohkem punkte võtta."

Kohalikud ajakirjanikud on tähele pannud, et Eesti pole viimasel ajal võõrsil hästi mänginud, kuid Christoforoul on eestlaste 0:5 kaotusest Bosniale ja 1:8 allajäämisest Belgiale oma nägemus. "Eesti mängis Kreeka, Bosnia ja Belgia vastu tegelikult päris hästi ning oleks võinud punkte võita, numbrid ei näita kogu tõde. Teame ainult seda, et homne mäng algab seisult 0:0 ja kõik on võimalik."

Vastaste treener on eeltööd teinud põhjalikult, vaadates üle ka hiljuti Eesti koondise ohjad üle võtnud Martin Reimi juhendatud mänge Eesti U21 koondises.

"Uue treeneri filosoofia on mängu tagant palliga üles ehitada. U21 mänge vaadanuna usun, et ta tahab mängida positiivselt ja palli ja söötudega mängu domineerima asuda."

Mida Christoforou Eesti puhul kõige enam pelgab? "Ei ole midagi spetsiifilist, kuid Eesti on meeskond, kellel on sama strateegia nagu meil, selles mõttes on tegu derbiga. Eestil on väga kogenud mängijad ning 15 mängijat 23-st mängivad välismaal. Meil on samal ajal välismaal ainult mõned üksikud pallurid. Teisalt oleme ka enda võimetes kindlad, meil on samuti kogenumaid mängijaid, kuid ka noori ja andekaid mängumehi."

Mitte midagi kerget ei oota ka ründaja Dimitris Christofi. "Ootame väga keerulist mängu. Oleme hetkel suutnud võita kaks mängu järjest ja loodan, et suudame ka kolmanda võita, kuigi me pole sellega harjunud. Meie jaoks on kõik kohtumised rasked."

Favoriidiks ei pea Christofi kumbagi tiimi. "Võimalused on 50-50!"