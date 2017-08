DELFI KREEKAS | Martin Reim viigimängust: tegime kaitses supermängu

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim rääkis pärast Kreekas välja võideldud 0:0 viiki, et eestlased tegid kaitses sisuliselt ideaalse mängu.

"Töövõit on õigesti öeldud. Kõva andmine, kaitses supermäng," sõnas Reim.

"Kaitsefaasis kõik töötas. Seal me suutsime korralikult nende käigud lukku panna. Esimesel poolajal mõned tsenderdused olid ohtlikud, aga üldiselt neid võimalusi väga ei olnud ja seda oli ka nende mängust näha - neil ei olnud vahepeal ideid, mismoodi seda edasi lahendada."

Viiene kaitseformatsioon töötas suurepäraselt - liinide vahed hoiti väikesed ning ruumi vastastele ei antud. "Mäng-mängult on kaitseliin kindlamaks läinud."

Reim tegi küll ära kõik kolm vahetust, kuid need alles mängu päris lõpus. "Olime kogu aeg valmis neid vahetusi tegema. Mängurütm käis väga üles-alla: vahepeal oli tempo peal, siis hoog rauges ja see oli aeg, kus meie mängijad said hinge tõmmata. Oli näha, et vanemad mängijad, kelle füüsiline vorm oli küsimärgi all, oli praegu hea valik, nende kogemust oli väljakul tunda, paljudes olukordades mängiti targalt."

Ründavamad vahetused jättis Reim kaotusseisu jäämise puhuks. "Ootasime - kui oleksime kaotusseisu jäänud, oleksime need kohe teinud. Need mängijad, kes platsil olid, olid juba nii mängus sees, et hoidsime neid viimase hetkeni."

Kõva kaitsetöö kõrval jäi pisut vaeslapse rolli rünnak - ühtegi sisulist võimalust Eestil ei olnudki. Reimi sõnul tegi Eesti eriti avapoolajal palli saades pisut valesid otsuseid. "Mängisime Henrile [Anier - R.O.] palli liiga kehasse, kus tal olid tugevad Kreeka kaitsjad vastas ja sellises kontaktis on palli keeruline säilitada. Pigem oleks võinud anda rohkem tsooni jooksu peale. Sellest oli alguses puudu."