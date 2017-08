DELFI KREEKAS | Martin Reim kinnitas: Konstantin Vassiljev homme ei alusta

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tõdes Ateenas homse MM-valikmängu eel, et Konstantin Vassiljev Kreeka vastu algkoosseisus platsile ei jookse.

Eesti ridades on enne mängu tervisega suuremal või vähemal määral kimpus Vassiljevi kõrval veel ka Siim Luts ja Henri Anier. "Kui Kostja kohta küsida, kas ta homme mängib, siis võin öelda, et ta kindlasti ei alusta, seda võin lubada. Meil on tähtis, et mängijad püsiksid valikmängude ja hooaja lõpuni terved ja meie arstid näevad vaeva, et Vassiljev, Luts ja Anier saaksid terveks," sõnas Reim. "Mõned neist homme mängivad, Vassiljevi kohta võin aga tõesti lubada, et ta ei alusta."

Ootuste-lootuste koha pealt jäi Reim üldsõnaliseks. "Eesti jaoks on võõrsilmängud alati rasked, selles valiktsüklis on need eriti keeruliseks osutunud ja üritame homme paremini hakkama saada."

Eesti treeneri kinnitusel jäävad sinisärgid hoolimata Karol Metsa puudumisest viie kaitsjaga formatsiooni juurde. "Seni, kui taga on null, siis on võimalik neid mänge võita. Kreeka ei ole lihtne koht, kus võõrsil mängida, aga samal ajal tuleb meil meeles pidada, et kui me ainult kaitsesse jääme, siis on keeruline vastast pidurdada - nemad saavad siis oma jõud ülespoole tuua. Ründeteravus on vaja tagasi tuua - võimalused on meil ka viie kaitsjaga olemas."

Sügiseses kohtumises Tallinnas suutis Eesti näidata küll ilusat mängupilti, kuid Kreeka lahkus sellegipoolest 2:0 võiduga. "Loodan, et mäng tuleb sarnane!" viitas Reim avamatši lahtisele olemusele. "Seekord mängime aga Kreekas, oleme võõrsilmeeskond ja mängu käik sõltub palju Kreeka taktikavalikust. Meie tahaksime aga mõistagi sarnast kohtumist."