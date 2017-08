DELFI KREEKAS | Klavan: Kostja puudumine annab tunda

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan tõdes homse MM-valikmängu eel, et meie ründedirigendi Konstantin Vassiljevi (vähemalt algkoosseisust) eemalejäämine annab meeskonnale kindlasti tunda.

"Kostja on üks liidritest ja tema puudumine annab tunda," sõnas Klavan, kes ei soovinud võtmemängija eemalejäämist siiski üle tähtsustada. "Samas oleme üks meeskond ja meil on üks siht. Samamoodi võib keegi teine puududa, aga ikka tuleb keegi asemele ja täidab tema koha ära."

31-aastane Klavan on alanud hooajal Liverpoolis täitnud põhiliselt varumängija rolli, mis on meie vutiisu kasvatanud. "Eks ikka on mängunälg suurem. Alati tahad ju mängida - vahet pole, kas klubi eest või koondise eest."

Mattias Käit andis pressikonverentsil mõista, et pallib homme ikka keskpoolkaitses. "Tean, mida treener minult ootab ja tean, mida Fulhamis samal positsioonil tegema peab. Midagi uut see mulle ei ole."