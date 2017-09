DELFI KREEKAS | FOTO: Ateena ööelu uudistamas käinud Martin Reim sattus kokku kohaliku ajakirjanikuga

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim otsustas pärast rasket 0:0 viiki Kreekaga koos koondise taustajõududega öise Ateena peale jalutama minna ning Eesti fänne nähes põigati sisse ka ühte kohalikku baari.

Nea Smyrni linnaosas sattus samas kohas juhuslikult olema ka Kreeka väljaande gazzetta.gr reporter, kes rahuloleva Eesti lootsiga ka pisut juttu tegi.

Reimilt küsiti muuhulgas, kas ta sooviks kunagi mõnda Kreeka klubi juhendada. Eestlase sõnul on tema eesmärgiks tõepoolest kunagi Eestist väljas töötada. "Samal ajal tean, et Kreeka on treenerite jaoks raske koht. Fännid nõuavad väga palju ning tahavad sinu vallandamist, kui tulemusi ei tule."

Eesti peatreenerile avaldas kreeklaste ööelu muljet. "Meil oli Ateenas väga ilus reis!"