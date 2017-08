DELFI KREEKAS | Enar Jääger: kerge ei olnud, aga taga null ja korras!

MM-valikmängus Kreeka vastu suurepärase esituse teinud keskkaitsja Enar Jäägeri sõnul oli 0:0 viik Eesti jaoks tubli töövõit.

"Ega kerge ei olnud, aga taga null ja korras!" muigas heatujuline Jääger, kel jäi koondisesärgis vigastuse tõttu seljataha pooleteiseaastane paus.

"Poolteist aastat on möödas ja väga hea tunne on, õnneks läks hästi ka. Võõrsil Kreekaga viik – ma arvan, et see ei ole paha tulemus. Nad on sellel valikturniiril väga head olnud. Olime päris suure surve all ja ega meil väga palju võimalusi polnud," rääkis Jääger.

Kohati tundus, et Kreeka justkui pakkus Eestile initsiatiivi, kuid sinisärgid ei soovinud seda vastu võtta. Kas see oli taotluslik? "Ei olnud. Ega Kreeka ei jõudnud ka 90 minutit selle tempoga mängida ja kohati nad vajusid natuke ära. Kahjuks ei kasutanud me seda nii hästi ära kui oleks võinud."

33-aastase kaitsja sõnul võib Eesti mänguga rahule jääda, sest Kreeka käigud suudeti edukalt kinni panna ning vastaste mängust halb mulje jätta. "Punkt oli pigem meie töövõit! Neil oli väga raske keskelt läbi saada, proovisid küll ääri vahetada, aga suutsime tsenderdused kinni panna. See töötas ja toimis."

Oslo Valerenga pallur tegutses koondises enda jaoks uuel kohal - viiese kaitseliini keskmise tugipostina. "Väga vähe olen seda kohta mänginud. Aga keskkaitsja koht nagu ikka – põhimõtted ja töö on sama."