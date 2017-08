DELFI KREEKAS | Eesti koondis sai homse mängu eel hea uudise: Kreeka ohtlikem ründaja platsile ei tule

Eesti jalgpallikoondis sai enne homset MM-valikmängu Kreekaga hea uudise: kreeklaste kõige ohtlikuma ründemängija Kostas Mitroglou vigastus on sedavõrd tõsine, et Ateenas teda platsil ei näe.

Kuigi Mitroglou mured olid eelnevalt teada, ei olnud kindel, kas ta kohtumisest Eestiga kindlasti eemale jääb.

"Meil on enne homset mitmed probleemid - paar mängijat on vigastatud, aga suurem mure on selles, et mitmed mängijad ei saa oma klubide eest platsile. Otsustasimegi seetõttu, et kutsume kokku rohkem kui 23 mängijat, et treeningutel neist korralik ülevaade saada," rääkis mängueelsel pressikonverentsil Kreeka peatreener, sakslane Michael Skibbe.

"Sain kõigist hea aimduse. Eriti pidime keskenduma ründemängijatele, sest meie põhitormaja Kostas Mitroglou on vigastatud ning homme kindlasti ei mängi. Seega peamegi talle asendaja leidma."

Mitroglou jääb homsest mängust küll eemale, kuid pühapäevases valikmängus Belgiaga võib ta heal juhul mängukorras olla. "Ütleksin, et selle võimalus on 20-30 protsenti," sõnas Skibbe.

Võrreldes eelmise sügise 2:0 võiduga Eestis, kus kreeklased suurema osa mängust kaitses püsisid, plaanib Skibbe homme ründavamat taktikat kasutada. "Muidugi plaanime ründavamalt mängida. Kui õigesti mäletan, siis Tallinna mängus oli suureks probleemiks see, et kaks meie põhimeest said vigastada ning see lõi meie mänguplaani sassi."

Samas ei soovi sakslane Eesti koondist alahinnata, tuues välja kaks meie võtmemängijat. "Eestil on väga hea meeskond ning nad töötavad kaitses väga hästi. Vassiljev, kes mängib nii ründava poolkaitsja kohal või ründajana, ja Zenjov, kes võib olla nii ründaja kui äär, on väga ohtlikud. Peame neid kaitses väga jälgima, aga samal ajal tuleb meil ka rünnakul häid lahendusi leida."