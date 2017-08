DELFI KREEKAS | Eesti algkoosseisu osas on üks suur küsimus

Millise algrivistuse usaldab Martin Reim Eesti jalgpallikoondise tänases MM-valikmängus Kreeka vastu platsile?

Kuigi suurema osa Eesti eeldatavast põhikoosseisust saab juba praegu üpris kindlalt välja hõigata, tuleb üks suur küsimus ikkagi üles: mis saab meie vasakust äärest?

Tavapärane esimene valik Siim Luts sai 1. juulil koduklubi eest mängides vigastada ning pole sellest ajast saati platsil käinud. Kuigi Luts on olnud Reimi jaoks üks tõeliseid "usaldusisikuid", võib eeldada, et kahekuulise mängupausi järel ei soovita teda siiski algkoosseisus kasutada - pigem on tõenäoline see, et Luts sekkub vajadusel teisel poolajal vahetusest.

Ootamatul kombel sellega meie "paberitega" vasakäärte nimekiri ka lõpeb. Viimasel ajal on sellel kohal kasutatud peamiselt pallureid, kes klubis või isegi koondises üldiselt mõnda teist positsiooni mängivad. Erineval ajal on seda kohta täitnud näiteks Mattias Käit, Ken Kallaste, Henrik Ojamaa, ka Ilja Antonov... Ojamaad Kreekasse kaasa ei võetud; Antonov ei ole klubi eest viimasel ajal just säranud; Käiti oleks eelkõige tarvis keskväljal - üle jääb vaid Ken Kallaste, kelle asemele saab vasakkaitsesse tuua Dmitri Kruglovi.

Teoreetiliselt - rõhutan, teoreetiliselt! - oleks võimalikke vangerdusi veel. Sergei Zenjov vasakule äärele ning paremale Taijo Teniste? See eeldaks suurtes koondisemängudes vähe kogenud Karl Mööli algkoosseisu edutamist - vähetõenäoline.

Zenjov vasakule ning paremale äärele Ats Purje? Samuti vähetõenäoline, sest kolme ründajaga mängimine ei läheks sugugi kokku ettevaatlikkusega, millele Reim mängueelsel pressikonverentsil viitas.

Vasakule äärele nooruke Martin Miller? Jällegi äärmiselt ebausutav.

Vasakule Käit, keskele Brent Lepistu? Iseenesest mõeldav, kuid selle kahjuks räägivad kaks tõsiasja: Käit viitas pressikonverentsil sellele, et ta on koondises endiselt keskpoolkaitsjana; FC Flora kapten Lepistu pole aga samuti veel suurtes koondisemängudes kogemust hankinud.

Seega on loogiline, et Eesti saadab õhtuses mängus platsile pisut magnuspehrssonliku koosluse, mis sisaldab kaheksat kaitsvat mängijat: Mihkel Aksalu, viis kaitsjat pluss kaitsev poolkaitsja Aleksandr Dmitrijev ning vasakäär Ken Kallaste. Ründes alustab Henri Anier (võimalik on ka Ats Purje kasutamine, kuna Anier taastus samuti hiljuti vigastusest), paremal äärel on suhteliselt kindlalt koha sisse võtnud Sergei Zenjov ning keskväljal Dmitrijevi kõrval pisut loovamas rollis Mattias Käit.

Kreeka ja Eesti MM-valikmäng algab Pireuses Georgios Karaiskakise staadionil täna õhtul kell 21.45 ning Delfi Sport kajastab mängu kohapealt nii selle eel, ajal kui järel põhjaliku otseblogi vahendusel.

Eesti eeldatav algkoosseis: