DELFI JEREVANIS | Vaata, millised 12 Eesti jalgpallurit on Konstantin Vassiljevist rohkem koondisemänge kirja saanud!

Eesti jalgpallikoondise mängujuht Konstantin Vassiljev pidas eile oma 100. mängu Eesti koondises. Millised on need mängijad, kellele 33-aastane Vassiljev veel koondisemängude arvult alla jääb?

Selles arvestuses troonib esikohal endiselt Eesti koondise peatreener Martin Reim, kes sai oma karjääri jooksul kirja 157 kohtumist. Teisel kohal on Reimi pikaaegne keskväljapartner Marko Kristal, kel on arvel 143 matši - sealjuures on hämmastav mõelda, et Kristal lõpetas profikarjääri vaid 31-aastaselt!

Kolmas on koondise praegune abitreener Andres Oper 134 mänguga, esimese tegevmängijana on neljandal real Enar Jääger (126), kelle nimel on ka omamoodi rekord - nimelt on ta kõige rohkem kohtumisi pidanud koondislane, kes pole selle ajaga suutnud väravat lüüa. Jäägerile järgneb Ragnar Klavan, kes sai eile kirja oma 123. koondisemängu, 120 mängu peale jäi pidama Mart Poom.

100 mängu on täis veel kuuel palluril peale Vassiljevi - Kristen Viikmäe sai kirja 115, Raio Piiroja 114, Joel Lindpere 107 ja Indrek Zelinski 103 mängu, Dmitri Kruglovil on kontol 110 ja Aleksandr Dmitrijevil 105 matši.

Eesti Jalgpalli Liidu tava kohaselt korraldatakse kõigile koondises vähemalt 100 kohtumist pidanud palluritele ka lahkumismäng.

Eesti koondise 100+ klubi:

1. Martin Reim 157/14 väravat

2. Marko Kristal 143/9

3. Andres Oper 134/38

4. Enar Jääger 126/0

5. Ragnar Klavan 123/3

6. Mart Poom 120/0

7. Kristen Viikmäe 115/15

8. Raio Piiroja 114/8

9. Dmitri Kruglov 110/4

10. Joel Lindpere 107/7

11. Aleksandr Dmitrijev 105/0

12. Indrek Zelinski 103/27

13. Konstantin Vassiljev 100/23