DELFI JEREVANIS | Martin Reim Vassiljevist: ta on meie jaoks võimalus, mitte probleem

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tõdes enne homset kohtumist Gruusiaga, et mängustiili poolest on grusiinid suhteliselt sarnased Armeeniaga, kellega Eesti laupäeval 0:0 viiki mängis.

Samal ajal, kui Eesti armeenlastega madistas, purustas Gruusia kodus Leedu avapoolaja väravatest koguni 4:0.

"Leedu oli kindlasti kehv, aga Gruusia mäng ka õnnestus," kirjeldas Reim leedulaste suurt kaotust. "Oli näha, et Gruusia on kodus palliga hästi enesekindel, see on nende tugevus. Selles mõttes Armeeniaga väga sarnane võistkond: kui lasta mängida, siis nad on head."

Kui enne kohtumist Armeeniaga sõnas Reim, et esimeses mängus katsetama ei minda ja platsile jookseb sisuliselt meie kõige tugevam rivistus, siis kohtumises Gruusiaga plaanib peatreener teha mitmeid vahetusi. "Täpselt koosseisu pole veel paika pannud, aga ma arvan, et viis-kuus vahetust tuleb algkoosseisu. Esiteks tahame anda võimaluse teistele mängijatele, natuke sõltub ka sellest, mis stiilis mängima läheme. Teatud mängijad kindlasti saavad puhkust või väiksemat koormust. Meil on vaja saada pilti suuremast hulgast mängijatest."

Pärast eelmist kohtumist räägiti palju sajanda koondisemängu kirja saanud Konstantin Vassiljevi rollist ja platsile paigutamisest. Reimi sõnul on hoolimata praeguse asetuse juures Vassiljevile koha leidmise keerulisusest tegu pigem võimaluse kui probleemiga.

"Ma arvan, et see on hästi palju seotud kõigi mängijate hetkevormiga. Kindlasti peame tähtsaid mänge mängima eelkõige nendega, kes on parajasti parimas vormis. Ma ei ütleks, et see on probleem: see on üks võimalus. Kui Kostja on heas hoos, tuleb leida tema tugevus väljakul üles ja panna ta positsiooni, kus tal oleks palli ja ruumi, kuhu sööta. Muidugi oleme kombineerinud ka 5-3-2 asetust natuke teda silmas pidades, aga mitte ainult - kahe ründajaga on võimalik väga erinevat stiili mängijaid ees hoida. Samuti võib Kostja mängida ka 5-4-1 asetuses kas tipus või keskpoolkaitses."

Gruusia ja Eesti kohtumine algab homme Eesti aja järgi kell 18.00. Eesti koondis lendab Jerevanist Tbilisisse täna õhtupoolikul.