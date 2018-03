DELFI JEREVANIS | Martin Reim: ma ei arva, et muudame ühte asja ja mängime nagu Brasiilia või Hispaania

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tunnistas pärast Jerevanis Armeeniaga tehtud 0:0 viiki, et jääb rahule kaitsetööga, ent ründemäng on jätkuvalt murekohaks.

Eesti kasutas kohtumises varasema ühe ründajaga asetuse asemel 5-3-2 taktikat, kus Henri Anieri kõrval oli tipuründes Konstantin Vassiljev.

"Kindlasti tasus [formatsiooni vahetus] ära - nagu ma eelnevalt ütlesin, siis ainult treeningust ei piisa, peame mängudes proovima, vaatama üle, mis on nõrkused ja tugevused ja sellest omad järeldused tegema - kas saame selliselt mängida või on see välistatud," rääkis Reim uudsest formatsioonist, millega kohtumisest suur osa mängiti.

"Kaitsepoolega olen rahul - kolmene poolkaitseliin ei jäänud hätta, et meil oleks olnud seal üks mees vähem. See on väga positiivne. Meil oli jõudu ja võimsust kaitsta. Armeenia oli küll mingites olukordades ohtlik, aga ta ei saanud tegelikult nii ohtlikuks - meil olid kaitses asjad kontrolli all," selgitas peatreener nüansse kaitsemängus.

"Loomulikult pole ma rahul aga ründepoolega ja see on koht, mis on alati ka raskem. Kaks meest olid küll üleval, aga asi jäi kvaliteedi taha - söödud, palju lihtsaid pallikaotuseid."

Eesti kaitsemängus säras Karol Mets, kellel tuli katta vastaste parimat mängijat Henrikh Mkhitarjani. "Personaalselt see tema ülesanne ei olnud - kuna Mkhitarjan mängis kümne peal, siis ta sattus meile Karoli koha peale."

Kuidas hindab Reim aga sajanda koondisemängu kirja saanud Konstantin Vassiljevi esitust? "Ei olnud hea, ma kohe tunnistan," torkas parasjagu ERR-ile intervjuud andma hakanud Vassiljev kõrvalt. "Aitäh!" naeris Reim, Vassiljevit õlale patsutades. "Eks ta oli - ründemäng ei olnud ladus. Loomulikult ma ei arva, et muudame ühte asja ja mängime ühtäkki nagu Brasiilia või Hispaania, kes õudselt ründab ja momente loob, kõik võtab natuke aega."

Hoolimata vähestest võimalustest avaldas Reim lootust, et sarnase taktikaga kodus mängides tekib ka Eestil rohkem šansse. "Täna oli meil võimalus kahte ründavat mängijat kasutada, pluss veel Luts ja Käit, kes on väga võimsad rünnakule lülitujad. Arvan, et kodus sellist stiili Armeenia vastu mängides oleksime tunduvalt ründavamad ja võimsamad."