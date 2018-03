DELFI JEREVANIS | Kuulsa Mkhitarjani kinni võtnud Mets: ta ei teinud vist ühtegi lööki raamide vahele!

Eesti ja Armeenia jalgpalli maavõistluse üheks paremaks palluriks oli Eesti poolelt keskpoolkaitses tegutsenud Karol Mets, kelle ülesandeks oli kinni võtta armeenlaste superstaar, Arsenali poolkaitsja Henrikh Mkhitarjan.

Mets sai oma suure ülesandega suurepäraselt hakkama. Armeenlase frustratsiooni näitas seegi, et kohtumise lõpus tahtis ta ühe vea järel eestlast lausa füüsiliselt noomitama tulla.

"Ma arvan, et sain okeilt hakkama - ta on ründav mängija ja mänguolukorrast ta ühtegi lööki minu meelest raamide vahele ei teinud, selles mõttes võib rahul olla."

Eesti koondise esitusega üldises plaanis jäi Mets rahule pooleldi.

"Ma arvan, et meie poolt oli rahuldav esitus. Kaitsefaasis võime olukorraga rahul olla, aga ründefaasis andsid nad meile tegelikult päris palju ruumi ja ei mänginud minu arvates kaitses kõige paremat mängu. Seal oli ruumi, et seda paremini ära kasutada. Kahjuks me seda täna ei suutnud."

Järgmine kohtumine seisab Eestil ees Gruusiaga. "Ma arvan, et tuleb natuke raskem mäng kui täna siin. Teeme kõik selleks, et seda võita."