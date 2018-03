DELFI JEREVANIS | Koondisejuubilar Vassiljev: ma ei teinud head mängu!

Eesti jalgpallikoondises oma sajanda mängu kirja saanud Konstantin Vassiljev oli matši järel aus: tegemist ei olnud tema poolt just särava esitusega.

Kui Delfi Martin Reimi käest Vassiljevi esituse kohta kommentaari palus, torkas ERR-ile intervjuud andma hakanud pallur ise kõrvalt: ei olnud hea!

Vassiljev pallis täna Henri Anieri kõrval rünnakul, ent sai palli suhteliselt vähe ning ühtegi head momenti luua ei suutnud, jäädes pigem kahvatuks.

"Mängupraktika puudumine andis tunda. Ma arvasin, et see nii palju ei mõjuta, aga tegelikult ikka mõjus. See roll - olen viimastel aastatel harjunud, et mul tuleb kiirelt mõne teise positsiooniga harjuda, see ei olnud mingi üllatus. Aga ma arvan, et mõned head momendid ikka olid."

Sajanda mänguni jõudmise puhul tänas Vassiljev muuhulgas ka oma võitluskaaslasi. "Muidugi olen rahul, et õnnestus selle tähiseni jõuda. Olen selle aja jooksul paljude mängijatega koos mänginud, mõned on muidugi tänaseks kahjuks karjääri lõpetanud. Aga on mõned, kes olid minu kõrval, kui alustasin, ja ka meie kõige ilusamatel hetkedel."