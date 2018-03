DELFI JEREVANIS | Inglismaale siirdumise kahjuks otsustanud Artur Pikk: kui tuli konkreetne pakkumine, siis liiga kaua ei mõelnud!

Eesti jalgpallikoondise vasakkaitsja Artur Pikk rääkis veel oktoobrikuus, et tahab jaanuaris siirduda Inglismaa tugevuselt kolmandas liigas pallivasse Fleetwood Towni, kes tema vastu huvi tundis. Praegu teenib Pikk leiba aga hoopis Slovakkia kõrgliigas Ružomberoki tiimis.

Eelmisel sügisel lahkus Pikk poolte kokkuleppel Valgevene tippklubist Barõssavi BATE-st ning lühikese vabaagendiaja järel liitus Slovakkia keskmiku Ružomberokiga.

Pikk tegi otsuse slovakkide kasuks põhjusel, et Fleetwoodi jaoks oleks ta pidanud ootama uut kalendriaastat.

"Fleetwoodiga pakkumine läks talvisele perioodile ja ma ei tahtnud nii kaua oodata - siis mõtlesime agendiga, et otsime mulle kohe klubi. Kui Ružomberokilt tuli konkreetne pakkumine, siis ma liiga kaua ei mõelnud - jah, muidugi!" rääkis Pikk klubiotsingutest.

"Mind võeti seal hästi vastu, kõik oli korras, tegin kohe viis-kuus mängu ja tuli talvepaus. Sain rahulikult meeskonnaga valmistuda ja treeneriga rohkem rääkida, et mida ta minult ootab ja tahab."

Slovakkia kõrgliigas hoiab klubi hetkel kuuendat kohta, aga suuremad lootused on pandud karikavõistlustele. "Praegu oleme Slovakkia karika poolfinaalis, mis on meie jaoks väga tähtis. Treener ka rõhutab meile, et see on väga oluline."

Muljed Eesti jalgpallurite jaoks võrdlemisi võõrast Slovakkia liigast on Pikal positiivsed. "Liiga on väga tugev - isegi, kui mängid viimase meeskonnaga, siis ei tohi üldse alahinnata. Vahel ei saa isegi aru, kes on viimane ja kes esimene. Mõne tipuga on vahel isegi lihtsam mängida kui tagumise poole tiimiga, kes tahab ennast tõestada."

25-aastase kaitsja leping lõpeb selle hooajaga. Tuleviku osas praegu midagi selge ei ole. "Praegu selle peale veel üldse ei mõtle. Klubi pole ka veel mulle pakkumist teinud, ma arvan, et nad ka ootavad, mis karikast ja hooaja lõpust saab. Aprillis või mais hakkame ilmselt vaatama, mis saab. Ma arvan, et ise küll tahaks seal jätkata. Kõik on minu jaoks okei, liiga tase, klubi struktuur ja organiseerimine on tasemel. Kõik on olemas."