DELFI JEREVANIS | Armeenia saadab Eesti koondisele vastu Argentina ründaja

Argentiinlane Armeenia koondises - täpselt sellise olukorraga tuleb Eesti jalgpallikoondisel toime tulla.

Märtsikuus teenis esimest korda kutse Armeenia koondisesse argentiinlane Norberto Briasco. Armeeniaga seob Lõuna-Ameerikas sündinud ja üles kasvanud Briascot tema emapoolne vanaisa, kes on Armeeniast pärit ning armeenlased loodavad nüüd Briascost koondise uut ründeässa,

Kõik eeldused tunduvad 22-aastasel tormajal selleks olemas olevat - ta pallib tugevas Argentina kõrgliigas keskmiku Huracani ridades. Tõele au andes pole tegemist päris põhimehega - Briasco on sel hooajal 20 mängust platsile saanud vaid viies, ent selle ajaga ka ühe värava löönud.

Armeenia vutiliit võttis Briascoga ühendust ühe Argentinas elava Armeenia päritolu ajakirjaniku kaudu. Koondises võib aga Briasco jaoks raskeks osutuda keelebarjäär. "Mulle öeldi, et Henrikh Mkhitarjan on ainus, kes hispaania keelt räägib. Küsin temalt kindlasti särki," sõnas Briasco oma koduklubi pressiteenistusele.

Armeenia jalgpalliliit on aja jooksul koondisesse toonud teisigi mängijaid, kes on riigiga seotud oma juuri pidi, kuid kasvanud üles mujal. Näiteks Prantsusmaalt pärit Gael Andonian ja Türgis kasvanud Aras Özbiliz on koondises saanud juba regulaarseteks külalisteks. Ka suurim staar Henrikh Mkhitarjan veetis oma väga varajase lapsepõlve Prantsusmaal, kus mängis tema jalgpallurist isa, ent jalgpallihariduse sai Arsenali täht siiski kodumaal.

Oma "välismängija" on teadupoolest olemas ka Eesti koondises - selleks on Kanadas üles kasvanud väravavaht Andreas Vaikla.