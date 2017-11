DELFI HELSINGIS | Viis põnevat küsimust Soome - Eesti jalgpallimängu eel

Eesti jalgpallikoondisel seisab ees tihe november ning esimesena minnakse täna võõrsil vastamisi Soomega. Helsingis 5G-areenal peetava matši järel ootab eestlasi seejärel ees kohtumine Maltaga (12. novembril), Fidžiga (19. novembril), Vanuatuga (23. novembril) ning Uus-Kaledooniaga (26. novembril).

Nimetatud matšidest esimene on kindlasti kõige põhimõttelisem ning ka mitme tavapärase liidri puudumisel ei saa põhjanaabritele midagi kergelt kinkida. Mida eelseisvast kohtumisest aga oodata?

Kas Rauno Sappinen alustab tipuründajana?

Lõppenud hooajal Premium liigas 27 väravat löönud 21-aastane FC Flora ründaja Rauno Sappinen peaks lähitulevikus olema meheks, kes hakkab Eesti koondises täitma esiründaja rolli.

Sappinen on koduses liigas läinud aasta-aastalt paremaks. Kui veel 2014. aastal lõi ta kõrgliigas 2, siis 2015. aastal 16 ning mullu 19 väravat. Tänavu jõudis tema tabamuste arv juba 27 peale.

Eesti jalgpallikoondise läbi aegade suurimale väravakütile Andres Operile otsitud pikalt mantlipärijat. Viimastel aastatel on peaasjalikult väravate eest hoolitsenud meie keskväljamaestro Konstantin Vassiljev. Viimane aasta on näidanud, et keskväljalt peaks tulevikus hakkama väravaid tulema tänu Mattias Käidile. Siiski on vaja ka resultatiivset ründajat. Pikas plaanis loodetaksegi Eestis Sappinenile. Seega saab olema huvitav näha, kas järgmisel aastal algavat Rahvuste liigat silmas pidades annab peatreener Martin Reim juba kohtumises Soomega Sappinenile võimaluse.

Kas Mets haarab Klavani puudumisel liidriohjad?

Koondise kapteni Ragnar Klavani ja teise mängulise liidri Konstantin Vassiljevi puudumisel peab väljakul liidrohjad tõenäoliselt haarama 24-aastane Karol Mets.

Hollandi kõrgliigas NAC Breda ridades palliv Mets on paari esimese kuuga suutnud Hollandis juba kanda kinnitada ning tõusta oma koduklubis kindlaks mängumeheks. Koondise peatreeneri sõnul on Metsa esitustes juba arengut näha. Seega on huvitav näha, kas Mets haarab mängus soomlastega väljakul kindlalt liidriohjad.

Kas Käit jätkab muljetavaldavaid esitusi?

Martin Reimi peatreeneriks saamisega on põhikoosseisus olnud suurimaks muutuseks 19-aastase Mattias Käidi algrivistusse kerkimine ja kindlaks põhimeheks tõusmine.

Käit on tõestanud, et ta on suure töövõimega keskväljamees, kellele võivad eestlased loodetavasti loota vähemalt järgmised 15 aastat.

Seni ei ole veel täitunud eestlase lootus ning debüüt Inglismaa esiliigas mängiva Fulhami esindustiimi ridades on veel tegemata, kuid koondises saab ta tunda suurt usaldust. Kohtumises Soomega on Eestil mitmed põhimehed puudu ehk Käidil on võimalus asuda mänguliselt võrreldes tavapärasemaga ehk veelgi suuremasse rolli.

Kas Lepistu saab seekord suurema võimaluse?

Tänavu Eesti meistriks kroonitud FC Flora vaimseks liidriks olev kapten Brent Lepistu võiks olla meheks, kes tulevikus aitab keskväljal lappida auku, mis jääb ja on jäänud Aleksandr Dmiteijevist ja Martin Vungist.

Viimati pidasid eestlased maavõistlusmängu 12. juunil, kui võõrsil alistati 2:1 Läti. Toona Lepistu algkoosseisu ei mahtnud ning sai väljakule 81. minutil. Väheste mänguminutitega temast täit ülevaadet koondise tasemel veel ei saanud. Saab näha, kas täna saab Lepistu enda võimaluse või lükkub see järgnevatesse maavõistlusmängudesse, mida novembris on kavas veel neli.

Kas Pikk ja Antonov haaravad veelgi kandvama rolli?

Eesti klubi tuleviku seisukohast on oluline, et korralikult läheks käima 24-aastaste Ilja Antonovi ja Artur Pika klubikarjäär. Antonov on sel hooajal saanud Sloveenia kõrgliigas Velenje Rudari ridades korralikult mänguaega ning tundub, et vahepeal kadunud enesekindlus on uuesti leitud.

Borissovi BATE-s pingile jäänud Pikk leidis õnneks juba enne jaanuari uue klubi ja teenib praegu Slovakkia kõrgliigas MFK Ružomberoki ridades mänguaega. Kui Pikk suutis ka klubis saadava praktikata koondisele kasulik olla, siis igapäevase mängupraktikaga peaks tema produktiivsus olema veelgi suurem.

Mitme kogenuma mängumehe puudumisel peaksid olema just ka Antonov ja Pikk mängijad, kes matšis Soomega haaravad varasemast suurema rolli.