DELFI HELSINGIS | Jalgpallilahingud Soomega on Eestile seitse korda rõõmu pakkunud

Eesti jalgpallikoondis läheb täna Helsingis vastu Soomega. Läbi ajaloo on eestlased põhjanaabritega seni kohtunud 31 korda. Võidurõõmu on nendest mängudest tuntud aga seitse korda.

Läbi ajaloo on eestlased rohkem mänginud ainult Läti ja Leeduga. Lätiga 54 ning Leeduga 47 korda. Samuti on kõige rohkem võite teenitud just nende koondiste üle. Leedut on Eesti võitnud 19 ning Lätit 10 korda.

Pilk ajalukku tõestab, et just Soome vastu pidas Eesti üldse oma esimese kohtumise, kui 1920. aasta 17. oktoobril jäädi Helsingis põhjanaabritele alla 0:6. Ka järgmised kaks omavahelist kohtumist lõppesid soomlaste suureskooriliste võitudega: 1921. aastal võitis Soome Tallinnas 3:0 ning 1922. aastal Helsingis 10:2. Nimetatud kaotus on ka Eesti jalgpallikoondise ajaloo suurim.

Esimese võidu saavutas Eesti põhjanaabrite üle meeskondade neljandas omavahelises matšis, kui 1923. aasta 30. septembril teenisid eestlased Tallinnas Spordi staadionil 2:1 võidu. Eestlaste väravad lõid ajaloolises kohtumises Vladimir Tell ja Ernst-Aleksander Joll.

Esimest korda suutis Eesti soomlased võõrsil üle mängida 1937. aastal, kui 1938. aasta MM-valikmängus teeniti Turus 1:0 võit. Võõrsil ongi eestlased võidurõõmu tundnud ainult Turus. Turus mängiti soomlased üle ka viimases omavahelises kohtumises, kui 2015. aastal teeniti Ats Purje tabamuste toel 2:0 võit.

Kui Eesti on läbi ajaloo teeninud soomlaste üle seitse võitu, siis 10 kohtumist on lõppenud viigiga ning 14 Soome võiduga.

Eesti koondise võidud Soome üle:

Eesti – Soome 2:1 (Tallinn, 1923)

Eesti – Soome 2:0 (Tallinn, 1925)

Eesti – Soome 2:1 (Tallinn, 1927)

Eesti – Soome 4:0 (Tallinn, 1930)

Soome – Eesti 0:1 (Turu, 1937) – 1938. aasta MM-valikmäng

Eesti – Soome 2:0 (Tallinn, 2010)

Soome – Eesti 0:2 (Turu, 2015)

Delfi on Helsingis kohal ja toob kell 19.00 algava kohtumise otseblogi vahendusel lugejateni.