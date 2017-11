DELFI HELSINGIS | Aksalu: kui võimalus antakse, siis tuleb sellest kümne küünega kinni haarata

Eesti jalgpallikoondise väravavaht Mihkel Aksalu tunnistas Soome käest saadud 0:3 kaotuse järel, et eestlased ei suutnud kokkulepitud asjadest kinni pidada ja sealt tuleb otsida ka kaotuse põhjuseid.

“Arvan, et asjad, mida me olime rääkinud, siis nendest ei suutnud me kinni pidada. Me ei suutnud mänguplaanist kinni pidada ja kui kusagilt hakkas kärisema, siis kahjuks hakkas meil igalt poolt kärisema,“ sõnas Aksalu. “Me ei suutnud teha neid asju nii nagu olime kokku leppinud. See viib selleni, et me ei suuda teha õigeid otsuseid. Positsioneerisime valesti nii kaitses kui ka rünnakul.“

Aksalu tunnistas, et soomlaste esimese värava olukord tuli tema jaoks üllatusena, kuna palli teekonda jälgides oleks pidanud Enar Jääger mänguvahendile jala vahele saama. “Jäin kahjuks lootma Enari peale, kuid pall hüppas tema jala alt läbi ja mul oli hilja reageerida. Oleksin ikka pidanud olema valmis igaks olukorraks,“ tunnistas ta.

Mitme põhimehe puudumisel sai Eesti koondis ka eksperimenteerida ning Aksalu sõnul tulebki seda teha, kuna järgmisel aastal ootavad taas ees tähtsad mängud.

„See on õige, et eksperimenteerime. See on õige, kuna tuleb anda võimalus mängijatele, kes tavapäraselt ei mängi. Treeningväljakul üksteise vastu mängides neid asju selgeks ei saa,“ tõdes ta.

“Sellised mängud on head, kus katsetada. Saime hea pildi ette. Neid vigu tulebki teha. Eesmärk on muidugi, et me ei tee vigu kaotades. Osad asjad aga ei toimunud ja seis on 3:0 ning kaotus. Kui võimalus antakse, siis tuleb sellest kümne küünega kinni hoida. Kui välja ei tule, siis ei ole vaja üllatunud olla, et koondisekutsed ei tule.“