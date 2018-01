DELFI FOTOD | Sõle tänava jalgpallihall vajus kokku

Tallinnas Pelgulinnas on kokku vajunud kunstmuruväljakut kattev Sõle jalgpallihall, mis asub oktoobris uksed avanud Sõle spordikompleksi taga.

Delfile teadaolevalt andis järgi üks kaarhalli kinnitusankrutest. Intsident juhtus täna öösel, inimesi sees ei viibinud.

Treeningud jalgpallihallis on kriisiolukorraga tegeleva jalgpalliklubi Volta esindaja Raimo Nõu sõnul paariks päevaks kindlasti peatatud.

"Häiresüsteem andis öösel juhtunust teada. Isegi, kui keegi oleks sees olnud, ei oleks midagi katastroofilist, sest see vajub aegamisi, mitte sekunditega. Teoreetiliselt saaks siin isegi praegu jalgpalli mängida," lisas Nõu.

Sõle spordikompleksi arendusjuht Alar Nääme ütles Delfile, et vastu hommikut juhtunud õnnetuse täpse põhjuse selgitab välja ekspertiis. "Täna vaatasime, et paar ankrut on katki läinud. Oleme halli tootnud sloveenlastega otsekontaktis ja saadame pilte," sõnas Nääme.

Parandustööde kestus sõltub Nääme sõnul sellest, kas viga saab kohapeal lahendatud või peab mingeid detaile juurde tellima.

Sõle spordikeskus koos ujulaga avati eelmise aasta oktoobris ehk vaid kolm kuud tagasi. Jalgpalliväljak, mille täispuhutava kaarhalli konstruktsioonivea tõttu õnnetus juhtus aga aasta tagasi veebruaris.