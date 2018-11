DELFI BUDAPESTIS | Ungari - Eesti eeldatavad algkoosseisud: mõlemad peavad asenduse leidma kolmele võtmemängijale

Peatreener Martin Reim on viimastel päevadel vihjanud, et tahab võimaluse enda tõestamiseks anda Bulgaaria esiliigas leiba teenivale, endisele FC Levadia keskkaitsjale Artjom Artjuninile, kes viimati käis Sinisärkide eest väljakul 1419 päeva tagasi ehk 27. detsembril 2014, mil Eesti kohtus maavõistlusmängus Katariga ja kaotas 0:3. Eesti peatreener oli siis veel Magnus Pehrsson. Reim Artjuninile koondisekutset saatnud ei olegi.

Vajadus Artjunin koosseisu kutsuda tulenes eelkõige Ragnar Klavani vigastusest ja Nikita Baranovi tänasest mängust eemalejäämisest kaartide tõttu. Lisaks on vigastusega väljas Karol Mets.

Delfi ennustab, et suures osas toetub Reim viimase mängu taktikale 4-1-4-1, mis vähemalt väravate löömise osas toimis (Lillekülas tehti Ungariga 3:3 viik - toim). Küsimus on vaid, kes asendab Baranovit ja Metsa. Meie pakume, et täna üles antava külalismeeskonna algrivistus on järgmine: Mihkel Aksalu; Taijo Teniste, Artjom Artjunin, Joonas Tamm, Artur Pikk; Artjom Dmitrijev; Siim Luts, Ilja Antonov, Konstantin Vassiljev, Henrik Ojamaa; Henri Anier.

Nüüd Ungari juurde... Kahekordsel MM-i finalistil on samuti vigastustega probleeme. Sarnaselt Eestile on nad ilma kolmest põhimehest. Ründeliinist langes neil möödunud nädalavahetusel Bundesligas saadud vigastuse tõttu ära Freiburgi klubi ründaja Roland Sallai, kes oli kõigis senises neljas Rahvuste liiga mängus alustanud algrivistuses. Selle halva uudise kompenseerib aga koondise kogenuima mehe, ääreründaja Balázs Dzsudzsák (96 mängu, 21 väravat) naasmine meeskonda pärast viiekuulist eemalolekut.