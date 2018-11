DELFI BUDAPESTIS | Sinisärgid peavad end "mudaliiga" vältimiseks Ungari karukoopas tõsiselt ületama

"Loomulikult on homne mäng meile väga tähtis, aga me teadsime juba enne turniiri algust, et tegu on meie jaoks väga raske grupiga. Hea, et me veel mängus oleme. Homme selgub, kas me jääme veel ellu või on meie koht divisjon madalamal," lausus Eesti koondise peatreener Martin Reim pressikonverentsil enne viimase treeningu algust Groupama Arenal.

Senised mängud Ungariga pole Sinisärkidel kõige paremini läinud. Viimases kodumägus kuu aega tagasi viigistasime 3:3, kuid viimast visiiti Budapesti ei taha mäletadagi. Ferenc Puškase staadioni marulise publiku ees tuli 2013. aasta septembris vastu võtta 1:5 "saun". Sellele eelnes 0:1 kaotus A. Le Coq Arenal 2012. aasta oktoobris ja 0:5 kaotus Bangkokis toimunud King's Cupi sõprusturniiril (2004). Ainsa võidu sai Eesti Ungari üle 2003. aasta sõprusmängus Budapestis tulemusega 1:0. Iidsetel aegadel (loe: enne 1940. aastat) kaotasime 2:3 ja viigistasime 2:2.

Ühes Eesti spordiennustusportaalis on Eesti võidukoefitsent 8.35, Ungari oma 1.37 ja viigi koefitsent 4.60. Teisisõnu: Eesti võit oleks väike ime.

Seega räägib ajalugu homme igati Ungari kasuks. Kihlveokontorid ei anna meile samuti armu. Ühes Eesti spordiennustusportaalis on Eesti võidukoefitsent 8.35, Ungari oma 1.37 ja viigi koefitsent 4.60. Teisisõnu: Eesti võit oleks väike ime.

Ragnar Klavani puudumisel Eesti kaptenipaela kandev Konstantin Vassiljev tunnistas samuti, et favoriidikoorem lasub kodumeeskonnal, kuid üritas jääda positiivseks. Kodumeeskond on favoriit, aga arvan, et oleme piisavalt tugevad, et neile probleeme tekitada," lausus Vassiljev, kes väljalangemisohu tõttu endal lisasurvet ei tunne.