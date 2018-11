DELFI BUDAPESTIS | Reim vastas Arbeitri kriitikale: kui ta saab koondise peatreeneriks, võib ta noortega mängida

"Need on just need mängud, kus tuleks vette visata. Kui mängid kurrunurrivutisaare võistkonnaga ja võidad numbrilise ülekaaluga, kas see on siis näitaja, et mängija saab hakkama?" küsis Arbeiter. "Endast tugevamatega madistades ju õpibki, sest kiirused on suuremad ja pead rohkem pingutama."

Reim vastas Arbeiteri kriitikale Budapestis treeningueelsel pressikonveentsil: "Igal ühel omad arvamused. Kui ta saab koondise peatreeneriks, siis ta võib noortega mängida."

"Kindlasti kaasan noori, kui nad on selleks valmis," jätkas Reim. "Praegused U21 koondiste mängud ei ole selleks nii suurt enesekindlust andnud. Loomulikult, kui eest mehed erru lähevad või enam hakkama ei saa, pole valikut, aga praeguse alagrupi ja nende vastaste puhul ei näe ma võimalust. Kõigil on omad arvamused, aga see ongi normaalne."